https://crimea.ria.ru/20230217/Kakoy-segodnya-prazdnik-17-fevralya_-1117960776.html

Какой сегодня праздник: 17 февраля

Какой сегодня праздник: 17 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Какой сегодня праздник: 17 февраля

17 февраля мир делает добрые дела, российские студенты отмечают День студотрядов, американцы празднуют День президентов. А еще в этот день для посещений был... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-17T00:00

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2023-02-16T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. 17 февраля мир делает добрые дела, российские студенты отмечают День студотрядов, американцы празднуют День президентов. А еще в этот день для посещений был открыт Эрмитаж.Что празднуют в РоссииВооруженные Силы России отмечают День Службы горючего ВВС. Дата празднования приурочена ко дню создания в СССР Управления по снабжению горючим - 17 февраля 1936 года. Служба обеспечивает армию РФ горюче-смазочными материалами и ракетным топливом.В 2016 году у студентов появился еще один праздник - День студенческих отрядов. Прообраз современных студотрядов - советское молодежно-волонтерское движение. Организация обладает четкой структурой во главе с Центральным Штабом и участвует в крупных проектах страны.Необычные праздникиА еще 17 февраля - День спонтанного проявления доброты. Лучшим способом отметить этот день станут бескорыстные хорошие поступки. Так, к примеру, можно оплатить проезд за любого пассажира, пропустить вперед себя человека в очереди, сказать комплимент прохожему или отправить коллеге открытку со словами поддержки.Знаменательные событияВ 1852 году в Санкт-Петербурге для публичных посещений открылся музей Эрмитаж, представивший вниманию гостей богатейшие коллекции античной и средневековой культур.В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны завершилась Корсунь-Шевченковская операция: Красная Армия, используя тактику окружения, уничтожила командование и два армейских корпуса вермахта, располагавшиеся на Правобережной Украине.В 1993 году в России учрежден "Газпром", занимающийся разработкой газовых ресурсов Восточной Сибири, Дальнего Востока, полуострова Ямал и Арктического шельфа.Кто родился17 февраля 1967 года родился российский революционер, морской офицер Петр Шмидт - один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Шмидт был единственным офицером русского флота, примкнувшим к революции 1905-1907 года, за что был прославлен советской пропагандой.117 лет назад, в 1906 году на свет появилась писательница и детская поэтесса Агния Барто. Большинство ее стихов написано для дошкольников и младших школьников. Они легко читаются и запоминаются, служат нравственным ориентиром для детей в первые годы взросления. Стихи поэтессы переведены на многие языки мира.Также 17 февраля родились народный артист России Вячеслав Малежик, писатель Евгений Гришковец, певец Денис Майданов, американские актриса Дениз Ричардс, писательница Дафни Оз и другие.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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