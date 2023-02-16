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Какой сегодня праздник: 16 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Какой сегодня праздник: 16 февраля
Какой сегодня праздник: 16 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Какой сегодня праздник: 16 февраля
16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, в России отмечают День архива Минэнерго, а исландцы поздравляют прекрасную половину страны. А еще РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-16T00:00
2023-02-15T23:20
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, в России отмечают День архива Минэнерго, а исландцы поздравляют прекрасную половину страны. А еще в этот день был найден саркофаг фараона Тутанхамона.Что празднуют в РоссииДень архива Минэнерго отмечается в честь дня основания учреждения 16 февраля 1939 года. В архиве хранится более 40 тысяч документальных свидетельств двухвековой истории отрасли, начиная со времен ее становления. Первые заметки относятся к 1801 году, когда в России началась разработка 25 угольных шахт. Позже к энергоресурсам страны добавились электричество и гидростанции.Чем дата важна для других странВ Исландии - День женщин. Истоки праздника уходят к языческим временам – у древних исландцев с этого дня начинался пятый месяц зимы под названием Гоа. Его символом считались супруга, дочь и сестра. С ХIХ века праздник начали отмечать, как Женский день. Исландские мужчины дарят женщинам подарки и берут домашние заботы на себя.Северная Корея отмечает национальный праздник - День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь дня рождения Ким Чен Ира - руководителя КНДР в 1994-2011 годах. Сегодня ему бы исполнился 81 год. В честь "великого руководителя" в стране пройдут памятные мероприятия и праздничные выступления.Знаменательные событияВ 1571 году Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе" - первый в России воинский устав, разработанный воеводой Михаилом Воротынским.В 1722 году Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император мог назначать преемника по личному усмотрению, а не по старшинству.В 1923 году английские египтологи Говард Картер и лорд Карнарвон обнаружили каменный саркофаг фараона Тутанхамона с золотым гробом и мумией внутри. Саркофаг с фараоном оставлен в своей гробнице в Долине царей, а все найденные сокровища хранятся в Каирском музее.В 2005 году вступил в силу Международный Киотский протокол, обязавший развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах.Кто родился16 февраля 1831 года родился русский писатель-прозаик Николай Лесков. Произведения Лескова отличает особый стиль изложения – они написаны языком ХVIII века. Он повествовал о бытовой и духовной жизни простого народа, которую хорошо знал. Лучшими работами Лескова являются повести "Леди Макбет Мценского уезда" (1865) и "Левша" (1881).А в 1893 году на свет появился Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Он - участник Первой мировой войны, удостоенный многих царских наград. После революции 1917 года Тухачевский перешел в ряды Красной Армии. К его заслугам принадлежит разгром Колчака и Деникина на Южном фронте, подавление антисоветских восстаний в Кронштадте и в Тамбовской губернии.Также 16 февраля родились русский бард Александр Непомнящий, украинская актриса Оксана Байрак, итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская актриса Элизабет Олсен и другие.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 16 февраля

Что отмечают в России и в мире в четверг, 16 февраля

00:00 16.02.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗолотой саркофаг Тутанхамона
Золотой саркофаг Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, в России отмечают День архива Минэнерго, а исландцы поздравляют прекрасную половину страны. А еще в этот день был найден саркофаг фараона Тутанхамона.

Что празднуют в России

День архива Минэнерго отмечается в честь дня основания учреждения 16 февраля 1939 года. В архиве хранится более 40 тысяч документальных свидетельств двухвековой истории отрасли, начиная со времен ее становления. Первые заметки относятся к 1801 году, когда в России началась разработка 25 угольных шахт. Позже к энергоресурсам страны добавились электричество и гидростанции.

Чем дата важна для других стран

В Исландии - День женщин. Истоки праздника уходят к языческим временам – у древних исландцев с этого дня начинался пятый месяц зимы под названием Гоа. Его символом считались супруга, дочь и сестра. С ХIХ века праздник начали отмечать, как Женский день. Исландские мужчины дарят женщинам подарки и берут домашние заботы на себя.
Северная Корея отмечает национальный праздник - День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь дня рождения Ким Чен Ира - руководителя КНДР в 1994-2011 годах. Сегодня ему бы исполнился 81 год. В честь "великого руководителя" в стране пройдут памятные мероприятия и праздничные выступления.

Знаменательные события

В 1571 году Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе" - первый в России воинский устав, разработанный воеводой Михаилом Воротынским.
В 1722 году Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император мог назначать преемника по личному усмотрению, а не по старшинству.
В 1923 году английские египтологи Говард Картер и лорд Карнарвон обнаружили каменный саркофаг фараона Тутанхамона с золотым гробом и мумией внутри. Саркофаг с фараоном оставлен в своей гробнице в Долине царей, а все найденные сокровища хранятся в Каирском музее.
В 2005 году вступил в силу Международный Киотский протокол, обязавший развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах.

Кто родился

16 февраля 1831 года родился русский писатель-прозаик Николай Лесков. Произведения Лескова отличает особый стиль изложения – они написаны языком ХVIII века. Он повествовал о бытовой и духовной жизни простого народа, которую хорошо знал. Лучшими работами Лескова являются повести "Леди Макбет Мценского уезда" (1865) и "Левша" (1881).
А в 1893 году на свет появился Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Он - участник Первой мировой войны, удостоенный многих царских наград. После революции 1917 года Тухачевский перешел в ряды Красной Армии. К его заслугам принадлежит разгром Колчака и Деникина на Южном фронте, подавление антисоветских восстаний в Кронштадте и в Тамбовской губернии.
Также 16 февраля родились русский бард Александр Непомнящий, украинская актриса Оксана Байрак, итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская актриса Элизабет Олсен и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
22:18Главные новости и заявления дня: 15 февраля
21:43Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн
21:22Главные новости Крыма: 15 февраля
20:52Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенка
20:29Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
20:15В Крыму на горной трассе перевернулся внедорожник
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