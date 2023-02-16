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Какой сегодня праздник: 16 февраля

Какой сегодня праздник: 16 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Какой сегодня праздник: 16 февраля

16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, в России отмечают День архива Минэнерго, а исландцы поздравляют прекрасную половину страны. А еще РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-16T00:00

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2023-02-15T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира, в России отмечают День архива Минэнерго, а исландцы поздравляют прекрасную половину страны. А еще в этот день был найден саркофаг фараона Тутанхамона.Что празднуют в РоссииДень архива Минэнерго отмечается в честь дня основания учреждения 16 февраля 1939 года. В архиве хранится более 40 тысяч документальных свидетельств двухвековой истории отрасли, начиная со времен ее становления. Первые заметки относятся к 1801 году, когда в России началась разработка 25 угольных шахт. Позже к энергоресурсам страны добавились электричество и гидростанции.Чем дата важна для других странВ Исландии - День женщин. Истоки праздника уходят к языческим временам – у древних исландцев с этого дня начинался пятый месяц зимы под названием Гоа. Его символом считались супруга, дочь и сестра. С ХIХ века праздник начали отмечать, как Женский день. Исландские мужчины дарят женщинам подарки и берут домашние заботы на себя.Северная Корея отмечает национальный праздник - День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь дня рождения Ким Чен Ира - руководителя КНДР в 1994-2011 годах. Сегодня ему бы исполнился 81 год. В честь "великого руководителя" в стране пройдут памятные мероприятия и праздничные выступления.Знаменательные событияВ 1571 году Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе" - первый в России воинский устав, разработанный воеводой Михаилом Воротынским.В 1722 году Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император мог назначать преемника по личному усмотрению, а не по старшинству.В 1923 году английские египтологи Говард Картер и лорд Карнарвон обнаружили каменный саркофаг фараона Тутанхамона с золотым гробом и мумией внутри. Саркофаг с фараоном оставлен в своей гробнице в Долине царей, а все найденные сокровища хранятся в Каирском музее.В 2005 году вступил в силу Международный Киотский протокол, обязавший развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах.Кто родился16 февраля 1831 года родился русский писатель-прозаик Николай Лесков. Произведения Лескова отличает особый стиль изложения – они написаны языком ХVIII века. Он повествовал о бытовой и духовной жизни простого народа, которую хорошо знал. Лучшими работами Лескова являются повести "Леди Макбет Мценского уезда" (1865) и "Левша" (1881).А в 1893 году на свет появился Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Он - участник Первой мировой войны, удостоенный многих царских наград. После революции 1917 года Тухачевский перешел в ряды Красной Армии. К его заслугам принадлежит разгром Колчака и Деникина на Южном фронте, подавление антисоветских восстаний в Кронштадте и в Тамбовской губернии.Также 16 февраля родились русский бард Александр Непомнящий, украинская актриса Оксана Байрак, итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская актриса Элизабет Олсен и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты