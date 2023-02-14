https://crimea.ria.ru/20230214/nepogoda-vozvraschaetsya-prognoz-dlya-kryma-na-14-fevralya-1126954895.html

Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля

Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля

Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T00:01

2023-02-14T00:01

2023-02-14T00:01

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

алушта

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керчь

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судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и изморозь. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +1...+3.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем осадки (дождь, дождь со снегом). Ветер ночью западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +4…+6.В курортных городах полуострова ночью без осадков, облачно. Днем – дождь со снегом.В Ялте и Алуште температура воздуха ночью 0…+2, днем потеплеет до +3…+5 градусов.В Судаке и Феодосии ночью столбики термометра покажут 0…-2, днем до 4 тепла.В Евпатории в ночные часы ожидается до -1, днем +3…+5.Кроме того, на ближайшие двое суток на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут снегопады и метелиПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

симферополь

севастополь

алушта

ялта

керчь

феодосия

судак

евпатория

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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