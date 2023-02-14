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Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T00:01
2023-02-14T00:01
2023-02-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и изморозь. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +1...+3.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем осадки (дождь, дождь со снегом). Ветер ночью западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +4…+6.В курортных городах полуострова ночью без осадков, облачно. Днем – дождь со снегом.В Ялте и Алуште температура воздуха ночью 0…+2, днем потеплеет до +3…+5 градусов.В Судаке и Феодосии ночью столбики термометра покажут 0…-2, днем до 4 тепла.В Евпатории в ночные часы ожидается до -1, днем +3…+5.Кроме того, на ближайшие двое суток на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут снегопады и метелиПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, алушта, ялта, керчь, феодосия, судак, евпатория, новости крыма, крым
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
В Крыму во вторник порывы ветра достигнут 25 м/с, за окном до -6
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и изморозь. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха 14 февраля ночью -1…-6, на южном побережье 0…+5; днем 0…+5, в горах -1…-6", - сообщают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +1...+3.
В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем осадки (дождь, дождь со снегом). Ветер ночью западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +4…+6.
В курортных городах полуострова ночью без осадков, облачно. Днем – дождь со снегом.
В Ялте и Алуште температура воздуха ночью 0…+2, днем потеплеет до +3…+5 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью столбики термометра покажут 0…-2, днем до 4 тепла.
В Евпатории в ночные часы ожидается до -1, днем +3…+5.
Кроме того, на ближайшие двое суток на полуострове объявлено штормовое предупреждение
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