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Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T00:01
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погода
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и изморозь. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +1...+3.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем осадки (дождь, дождь со снегом). Ветер ночью западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +4…+6.В курортных городах полуострова ночью без осадков, облачно. Днем – дождь со снегом.В Ялте и Алуште температура воздуха ночью 0…+2, днем потеплеет до +3…+5 градусов.В Судаке и Феодосии ночью столбики термометра покажут 0…-2, днем до 4 тепла.В Евпатории в ночные часы ожидается до -1, днем +3…+5.Кроме того, на ближайшие двое суток на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут снегопады и метелиПогодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
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5
4.7
96
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, алушта, ялта, керчь, феодосия, судак, евпатория, новости крыма, крым
Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля

В Крыму во вторник порывы ветра достигнут 25 м/с, за окном до -6

00:01 14.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯнварский снегопад в Симферополе
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму определит холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Ожидаются осадки в виде снега, местами очень сильные, метель, гололед и изморозь. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха 14 февраля ночью -1…-6, на южном побережье 0…+5; днем 0…+5, в горах -1…-6", - сообщают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +1...+3.
В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем осадки (дождь, дождь со снегом). Ветер ночью западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +4…+6.
В курортных городах полуострова ночью без осадков, облачно. Днем – дождь со снегом.
В Ялте и Алуште температура воздуха ночью 0…+2, днем потеплеет до +3…+5 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью столбики термометра покажут 0…-2, днем до 4 тепла.
В Евпатории в ночные часы ожидается до -1, днем +3…+5.
Кроме того, на ближайшие двое суток на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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ПогодаКрымская погодаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаКерчьФеодосияСудакЕвпаторияНовости КрымаКрым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 14 февраля
22:12Главные новости и заявления дня: 13 февраля
21:57Французов призвали немедленно покинуть Беларусь
21:38Как крымчане выступили на Чемпионате России по греко-римской борьбе
21:15Главные новости Крыма: 13 февраля
20:53Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
20:25В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом
20:19В Румынии произошло сильное землетрясение
19:48Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
19:35Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
18:57Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
18:36Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
18:20Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
18:04ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
17:47Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
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