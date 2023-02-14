https://crimea.ria.ru/20230214/kolichestvo-distantsionnykh-platezhey-v-rnkb-vyroslo-na-35-za-god-1126967243.html

Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год

Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год

Клиенты РНКБ Банка (ПАО) совершили в январе в дистанционных каналах обслуживания более 17 миллионов платежей – на 35% больше аналогичного показателя прошлого... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T11:53

2023-02-14T11:53

2023-02-14T11:53

рнкб (пао)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) совершили в январе в дистанционных каналах обслуживания более 17 миллионов платежей – на 35% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает банк."В январе 2023 года среднедневное количество платежей в мобильном приложении (18+), интернет-банке и терминалах самообслуживания превысило 570 тысяч в день. Самым востребованным каналом для совершения дистанционных платежей у клиентов остается мобильное приложение РНКБ. Прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей приложения на 24% за прошедший год до 1,5 миллионов человек", - говорится в сообщении.В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.Как отметили в РНКБ, сегодня клиенты банка дистанционно осуществляют 97% платежей.

https://crimea.ria.ru/20230207/rnkb-vtb-i-otkrytie-obedinyayut-bankomatnye-seti-1126829045.html

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рнкб (пао), экономика, общество, крым, жкх