https://crimea.ria.ru/20230210/osadki-na-pauze-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1126888114.html
Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T00:01
2023-02-10T00:01
2023-02-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739610_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58a31c75a675ab97952cf048ef621ca3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем около 0.В Севастополе тоже без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +1…+3.В курортных городах 10 февраля осадков также не ожидают.В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем воздух прогреется до +4.В Евпатории ночью -6…-8, днем столбики термометров покажут 0…+2.В Судаке и Феодосии ночная температура воздуха упадет до -3…-5, днем потеплеет до +1.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилейКрымские спасатели вытащили из снега 22 машиныСнежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739610_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_53d62b3110f397129079e95ac6ba1418.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму без осадков и до -11
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, – говорится в сообщении синоптиков. – Температура воздуха в пятницу и субботу: ночью -8…-13, на ЮБК -2…-4; днем 0…+5, в горах -1…-6".
В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем около 0.
В Севастополе тоже без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +1…+3.
В курортных городах 10 февраля осадков также не ожидают.
В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем воздух прогреется до +4.
В Евпатории ночью -6…-8, днем столбики термометров покажут 0…+2.
В Судаке и Феодосии ночная температура воздуха упадет до -3…-5, днем потеплеет до +1.
Читайте также на РИА Новости Крым: