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Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу

Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем около 0.В Севастополе тоже без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +1…+3.В курортных городах 10 февраля осадков также не ожидают.В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем воздух прогреется до +4.В Евпатории ночью -6…-8, днем столбики термометров покажут 0…+2.В Судаке и Феодосии ночная температура воздуха упадет до -3…-5, днем потеплеет до +1.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилейКрымские спасатели вытащили из снега 22 машиныСнежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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