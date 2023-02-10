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Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем около 0.В Севастополе тоже без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +1…+3.В курортных городах 10 февраля осадков также не ожидают.В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем воздух прогреется до +4.В Евпатории ночью -6…-8, днем столбики термометров покажут 0…+2.В Судаке и Феодосии ночная температура воздуха упадет до -3…-5, днем потеплеет до +1.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилейКрымские спасатели вытащили из снега 22 машиныСнежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму без осадков и до -11

00:01 10.02.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, – говорится в сообщении синоптиков. – Температура воздуха в пятницу и субботу: ночью -8…-13, на ЮБК -2…-4; днем 0…+5, в горах -1…-6".
В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем около 0.
В Севастополе тоже без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7, днем +1…+3.
В курортных городах 10 февраля осадков также не ожидают.
В Ялте и Алуште ночью -2…-4, днем воздух прогреется до +4.
В Евпатории ночью -6…-8, днем столбики термометров покажут 0…+2.
В Судаке и Феодосии ночная температура воздуха упадет до -3…-5, днем потеплеет до +1.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилей
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Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
22:02Главные новости и заявления дня: 9 февраля
21:55Главные новости Крыма: 9 февраля
21:31Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии
21:14В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
20:31История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"
20:10Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина
20:05За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель
19:31В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
19:11Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
19:10Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура
18:34Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
18:24Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали
18:12Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ
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17:40В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
17:17После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области
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