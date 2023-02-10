https://crimea.ria.ru/20230210/glavnye-novosti-kryma-10-fevralya-1126918379.html

Главные новости Крыма: 10 февраля

Главные новости Крыма: 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Главные новости Крыма: 10 февраля

В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров. Киев намерен ударить по полуострову британскими ракетами. Член ОПГ осужден за махинации с РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T21:24

2023-02-10T21:24

2023-02-10T21:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров. Киев намерен ударить по полуострову британскими ракетами. Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе республики. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности введен бессрочно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая угроза Крыму По информации The Times, власти Великобритании обсуждают вопрос, сколько дальнобойных ракет Лондон может поставить Киеву для нанесения ударов по целям в Крыму. Речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon и авиационных ракет Storm Shadow. Дальность поражения – от 240 до 560 км, в зависимости от модификации.Также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения от 250 до 560 км, в зависимости от модификации.Катастрофическая эскалацияВ свою очередь вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что любое посягательство стран Запада и киевского режима на российский Крым может обернуться очень высокой, если не катастрофической эскалацией."Крым – исторический субъект России, можно сказать колыбель нашей цивилизации. Любое посягательство на него может означать даже очень высокую, если не сказать катастрофическую эскалацию для тех же сил Запада, которые действуют нахраписто и нагло в отношении подавления интересов нашей страны. Безусловно, им это не удастся", – сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что многие политики в западных странах "не хотят ставить в прямую плоскость вопрос о Крыме", предлагая "оставить полуостров в покое" и "вынести этот вопрос за скобки". При этом некоторые "ястребы" из США и Великобритании, которые заявляют о посягательствах на Крым, не пользуются особой поддержкой, добавил постпред республики при президенте.Махинации с землей в Бахчисарайском районеКрымчанин приговорен к трем годам колонии за подделку документов и махинации с земельными участками. Его вина доказана в девяти эпизодах. По версии следствия, подсудимый с конца 2015 года состоял в организованной преступной группе, члены которой ранее занимали должности в области землеустройства, регистрации прав и кадастрового учета на территории республики. Уголовное дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство в связи с признанием вины и предоставлении информации о подельниках."Желтый" уровень террористической опасности в СевастополеВ Севастополе на неопределенное время продлили действие "желтого" уровня террористической опасности."Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 часов 10 февраля. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен",- сказано в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20230210/v-krymu-predupredili-zapad-o-posledstviyakh-posyagatelstv-na-poluostrov-1126905825.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество