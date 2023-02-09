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Какой сегодня праздник: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Какой сегодня праздник: 9 февраля
Какой сегодня праздник: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Какой сегодня праздник: 9 февраля
9 февраля мир поздравляет стоматологов, в России празднуют День гражданской авиации. А еще этот день считается днем рождения стриптиза. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 9 февраля мир поздравляет стоматологов, в России празднуют День гражданской авиации. А еще этот день считается днем рождения стриптиза.Что празднуют в РоссииСвой профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появился гражданский воздушный флот, в чьи задачи вошла перевозка пассажиров. Первый авиарейс с пассажирами на борту связал Москву и Нижний Новгород.Чем дата важна для других странМеждународный день стоматолога основан в день памяти христианской мученицы Аполлонии Александрийской, считающейся покровительницей как всех, кто мучается от зубной боли, так и врачей, призванных эту боль устранять. Суть праздника – выразить благодарность специалистам и привлечь внимание общественности к актуальным проблемам стоматологии.Знаменательные события9 февраля 1893 года считается днем рождения стриптиза. В этот день в парижском кабаре Мулен Руж одна из танцовщиц Мона впервые разделась перед публикой.В 1895 году американский учитель физкультуры Уильям Морган придумал новую спортивную игру с мячом - волейбол.В 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Численность населения страны тогда составила 125 680 682 жителя.В 1920 году 50 государств, включая Россию, подписали трактат о Шпицбергене. Согласно документу архипелаг перешел под управление Норвегии, а государства-участники договора получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена.Кто родился9 февраля 1783 года родился русский поэт Василий Жуковский. Жуковского наряду с Константином Батюшковым считают основоположником русской поэтической лирики. Известные произведения поэта: "Певец во стане русских воинов", "Светлана", "Элевзинский праздник". Именно Жуковский является автором слов гимна Российской империи "Боже, Царя храни!".В 1846 году на свет появился немецкий инженер-конструктор Вильгельм Майбах. Он является разработчиком первого автомобиля торговой марки "Mercedes" и создателем первого мотоцикла. Ему принадлежала фирма "Моторостроение Майбаха", которая производила моторы "Цеппелин" и автомобили класса "люкс".Также 9 февраля родились журналист и телеведущий Алексей Пиманов, семикратная чемпионка Европы - фигуристка Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка Олимпийских игр - немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов и другие.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия
Какой сегодня праздник: 9 февраля

Что празднуют в России и в мире 9 февраля

00:00 09.02.2023
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 9 февраля мир поздравляет стоматологов, в России празднуют День гражданской авиации. А еще этот день считается днем рождения стриптиза.

Что празднуют в России

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появился гражданский воздушный флот, в чьи задачи вошла перевозка пассажиров. Первый авиарейс с пассажирами на борту связал Москву и Нижний Новгород.

Чем дата важна для других стран

Международный день стоматолога основан в день памяти христианской мученицы Аполлонии Александрийской, считающейся покровительницей как всех, кто мучается от зубной боли, так и врачей, призванных эту боль устранять. Суть праздника – выразить благодарность специалистам и привлечь внимание общественности к актуальным проблемам стоматологии.

Знаменательные события

9 февраля 1893 года считается днем рождения стриптиза. В этот день в парижском кабаре Мулен Руж одна из танцовщиц Мона впервые разделась перед публикой.
В 1895 году американский учитель физкультуры Уильям Морган придумал новую спортивную игру с мячом - волейбол.
В 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Численность населения страны тогда составила 125 680 682 жителя.
В 1920 году 50 государств, включая Россию, подписали трактат о Шпицбергене. Согласно документу архипелаг перешел под управление Норвегии, а государства-участники договора получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена.

Кто родился

9 февраля 1783 года родился русский поэт Василий Жуковский. Жуковского наряду с Константином Батюшковым считают основоположником русской поэтической лирики. Известные произведения поэта: "Певец во стане русских воинов", "Светлана", "Элевзинский праздник". Именно Жуковский является автором слов гимна Российской империи "Боже, Царя храни!".
В 1846 году на свет появился немецкий инженер-конструктор Вильгельм Майбах. Он является разработчиком первого автомобиля торговой марки "Mercedes" и создателем первого мотоцикла. Ему принадлежала фирма "Моторостроение Майбаха", которая производила моторы "Цеппелин" и автомобили класса "люкс".
Также 9 февраля родились журналист и телеведущий Алексей Пиманов, семикратная чемпионка Европы - фигуристка Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка Олимпийских игр - немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов и другие.
 
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