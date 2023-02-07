https://crimea.ria.ru/20230207/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-tulskoy-oblasti----novye-dannye-mchs-rossii-1126838336.html

Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России

Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России

Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T18:55

2023-02-07T18:55

2023-02-07T18:55

взрыв газа в ефремове

тульская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что в городе Ефремов Тульской области произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. На данный момент спасти удалось пятерых человек, под завалами могут оставаться еще двое. Ранее сообщалось о пяти погибших.Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка. Расследование обстоятельств произошедшего взято на контроль председателем СК России, возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20230207/podezd-pyatietazhki-obrushilsya-v-tulskoy-oblasti--est-pogibshie-i-ranenye-1126837297.html

тульская область

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2023

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взрыв газа в ефремове, тульская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости