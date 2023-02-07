https://crimea.ria.ru/20230207/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-tulskoy-oblasti----novye-dannye-mchs-rossii-1126838336.html
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T18:55
2023-02-07T18:55
2023-02-07T18:55
взрыв газа в ефремове
тульская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что в городе Ефремов Тульской области произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. На данный момент спасти удалось пятерых человек, под завалами могут оставаться еще двое. Ранее сообщалось о пяти погибших.Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка. Расследование обстоятельств произошедшего взято на контроль председателем СК России, возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20230207/podezd-pyatietazhki-obrushilsya-v-tulskoy-oblasti--est-pogibshie-i-ranenye-1126837297.html
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РИА Новости Крым
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взрыв газа в ефремове, тульская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
МЧС: четверо погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда в жилом доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что в городе Ефремов Тульской области произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.
"Предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился один подъезд 5-этажного жилого газифицированного дома. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ". – говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. На данный момент спасти удалось пятерых человек, под завалами могут оставаться еще двое. Ранее сообщалось о пяти погибших.
Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка. Расследование обстоятельств произошедшего взято на контроль председателем СК России, возбуждено уголовное дело.
"По данному факту следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении пресс-службы центрального аппарата ведомства.