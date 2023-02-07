Рейтинг@Mail.ru
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230207/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-tulskoy-oblasti----novye-dannye-mchs-rossii-1126838336.html
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T18:55
2023-02-07T18:55
взрыв газа в ефремове
тульская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119793985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_427f0f7e438b092442a93a45d6f1ab39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что в городе Ефремов Тульской области произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. На данный момент спасти удалось пятерых человек, под завалами могут оставаться еще двое. Ранее сообщалось о пяти погибших.Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка. Расследование обстоятельств произошедшего взято на контроль председателем СК России, возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20230207/podezd-pyatietazhki-obrushilsya-v-tulskoy-oblasti--est-pogibshie-i-ranenye-1126837297.html
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119793985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f1b7d6b234bb8d7396629e5dbbbfd7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа в ефремове, тульская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России

МЧС: четверо погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда в жилом доме

18:55 07.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС. Архивное фото
Учения МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое остаются под завалами после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что в городе Ефремов Тульской области произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.
"Предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился один подъезд 5-этажного жилого газифицированного дома. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ". – говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. На данный момент спасти удалось пятерых человек, под завалами могут оставаться еще двое. Ранее сообщалось о пяти погибших.
Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка. Расследование обстоятельств произошедшего взято на контроль председателем СК России, возбуждено уголовное дело.
"По данному факту следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении пресс-службы центрального аппарата ведомства.
Взрыв бытового газа в г. Ефремов Тульской области
17:37
Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
Взрыв газа в ЕфремовеТульская областьПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:53В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
20:45На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
20:22Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды
20:02На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада
19:37Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
19:18Глава Сакского района Крыма подал в отставку
18:55Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
18:51Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в Турции
18:40В Севастополе откроется школа морских фермеров 1:33
17:37Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
16:41Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения
16:27Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
16:24В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:27Более 3,5 тысяч погибших: Эрдоган ввел режим ЧС в 10 районах Турции
14:52Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
14:02Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
13:49В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега
13:42Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
13:29Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – Шойгу
13:24Семь населенных пунктов освобождены российскими силами – Шойгу
Лента новостейМолния