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Какой сегодня праздник: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Какой сегодня праздник: 7 февраля
Какой сегодня праздник: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Какой сегодня праздник: 7 февраля
7 февраля российские бизнесмены отмечают День бизнес-образования, ирландцы почитают святого Мэла, а в Таиланде начинается фестиваль цветов. Еще в этот день был... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля российские бизнесмены отмечают День бизнес-образования, ирландцы почитают святого Мэла, а в Таиланде начинается фестиваль цветов. Еще в этот день был основан город Сыктывкар.Что празднуют в РоссииУже шесть лет российские управленцы и сотрудники крупных компаний празднуют День бизнес-образования. Дата праздника выбрана не случайно: в феврале гиганты бизнеса начинают финансовое и стратегическое планирование на год. Бизнес-образование сегодня — это повышение квалификации и "прокачивание" умений и навыков руководителей для работы в конкурентной среде.Чем дата важна для других стран7 февраля в Ирландии вспоминают миссионера и епископа, племянника святого Патрика – святого Мэла. Будучи аскетом, деньги на еду и содержание своего прихода Мэл добывал собственным трудом, отдавая излишки нуждающимся. Он известен также тем, что принял монашеский обет святой Бригиты (покровительница Ирландии) и по ошибке рукоположил ее в епископы, заявив, что все произошло по воле Божьей.Знаменательные событияВ 1780 году Указом Екатерины II основан город Усть–Сысольск – современный Сыктывкар (в переводе с коми-зырянского - "город на реке Сысоле"). Ныне это столица Республики Коми.В 1847 году хирург Федор Иноземцев провел первую в Российской Империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.В 1974 году государство Гренада, расположенное в Карибском море, получило независимость в составе Британского содружества наций. Государство насчитывает чуть более 120 тысяч граждан.Кто родился7 февраля 1812 года родился английский писатель Чарльз Диккенс. Именно он открыл для литературы мир лондонских трущоб и нравы их обитателей. Почти все герои Диккенса — это люди с безграничной верой в добро. "Приключения Оливера Твиста", "Лавка древностей", "Домби и сын" - великие произведения, в которых писатель обнажил пороки и изъяны общества Викторианской эпохи.153 года назад, в 1870 году на свет появился Петр Струве - российский экономист, философ и историк. Струве был прозападным русским националистом и либеральным консерватором. Считал, что для процветания экономики России нужен капиталистический путь развития. Самые значительные труды Струве: "Хозяйство и цена" и "Интеллигенция и революция".Также 7 февраля родились немецкий музыкант и основатель группы "Modern Talking" Дитер Болен, российские певица Анита Цой и актер Константин Крюков, американский актер Эштон Кутчер и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия
Какой сегодня праздник: 7 февраля

Что празднуют в России и в мире 7 февраля

00:00 07.02.2023
 
© Фото: pixabay.comДеловой человек
Деловой человек
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля российские бизнесмены отмечают День бизнес-образования, ирландцы почитают святого Мэла, а в Таиланде начинается фестиваль цветов. Еще в этот день был основан город Сыктывкар.

Что празднуют в России

Уже шесть лет российские управленцы и сотрудники крупных компаний празднуют День бизнес-образования. Дата праздника выбрана не случайно: в феврале гиганты бизнеса начинают финансовое и стратегическое планирование на год. Бизнес-образование сегодня — это повышение квалификации и "прокачивание" умений и навыков руководителей для работы в конкурентной среде.

Чем дата важна для других стран

7 февраля в Ирландии вспоминают миссионера и епископа, племянника святого Патрика – святого Мэла. Будучи аскетом, деньги на еду и содержание своего прихода Мэл добывал собственным трудом, отдавая излишки нуждающимся. Он известен также тем, что принял монашеский обет святой Бригиты (покровительница Ирландии) и по ошибке рукоположил ее в епископы, заявив, что все произошло по воле Божьей.

Знаменательные события

В 1780 году Указом Екатерины II основан город Усть–Сысольск – современный Сыктывкар (в переводе с коми-зырянского - "город на реке Сысоле"). Ныне это столица Республики Коми.
В 1847 году хирург Федор Иноземцев провел первую в Российской Империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.
В 1974 году государство Гренада, расположенное в Карибском море, получило независимость в составе Британского содружества наций. Государство насчитывает чуть более 120 тысяч граждан.

Кто родился

7 февраля 1812 года родился английский писатель Чарльз Диккенс. Именно он открыл для литературы мир лондонских трущоб и нравы их обитателей. Почти все герои Диккенса — это люди с безграничной верой в добро. "Приключения Оливера Твиста", "Лавка древностей", "Домби и сын" - великие произведения, в которых писатель обнажил пороки и изъяны общества Викторианской эпохи.
153 года назад, в 1870 году на свет появился Петр Струве - российский экономист, философ и историк. Струве был прозападным русским националистом и либеральным консерватором. Считал, что для процветания экономики России нужен капиталистический путь развития. Самые значительные труды Струве: "Хозяйство и цена" и "Интеллигенция и революция".
Также 7 февраля родились немецкий музыкант и основатель группы "Modern Talking" Дитер Болен, российские певица Анита Цой и актер Константин Крюков, американский актер Эштон Кутчер и другие.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
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