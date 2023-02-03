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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за 3 февраля
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за 3 февраля
В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 59 человек. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T10:48
2023-02-03T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 59 человек.COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 497 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 820 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет пять человек, за весь период – 204 146", - проинформировали в региональном минздраве.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 418 человек.COVID-сводка по СевастополюВ городе выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных исходов не зарегистрировано.В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 53 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.Всего же за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 895 человек, выздоровели 95 160.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсCOVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за 3 февраля

В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай заражения COVID-19

10:48 03.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 59 человек.

COVID-сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 497 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 820 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет пять человек, за весь период – 204 146", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 418 человек.
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23 января, 20:03
Почему умирают от COVID-19

COVID-сводка по Севастополю

В городе выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных исходов не зарегистрировано.
В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 53 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Всего же за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 895 человек, выздоровели 95 160.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".
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