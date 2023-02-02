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Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам
Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам
Держатели виртуальных карт РНКБ Банка (ПАО) в январе 2023 года совершили по ним свыше 307 тысяч операций на сумму более 557 миллионов рублей – вдвое больше, чем РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T12:22
2023-02-02T12:22
рнкб (пао)
крым
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Держатели виртуальных карт РНКБ Банка (ПАО) в январе 2023 года совершили по ним свыше 307 тысяч операций на сумму более 557 миллионов рублей – вдвое больше, чем в январе 2022 года как по количеству операций, так и по сумме средств, сообщает банк.Как отметили в РНКБ, виртуальные карты в смартфонах с установленным приложением Mir Pay являются полноценной заменой обычных пластиковых карт. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более, чем в два раза. Чаще такой картой пользуются женщины (58% от общего количества владельцев виртуальных карт) в возрасте от 30 до 40 лет.
https://crimea.ria.ru/20230201/rnkb-obespechil-fiksatsiyu-lgotnogo-proezda-kartoy-v-prigorodnykh-poezdakh-1126707137.html
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рнкб (пао), крым, экономика, общество

Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам

12:22 02.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон в руках мужчины. Архивное фото
Смартфон в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Держатели виртуальных карт РНКБ Банка (ПАО) в январе 2023 года совершили по ним свыше 307 тысяч операций на сумму более 557 миллионов рублей – вдвое больше, чем в январе 2022 года как по количеству операций, так и по сумме средств, сообщает банк.
Как отметили в РНКБ, виртуальные карты в смартфонах с установленным приложением Mir Pay являются полноценной заменой обычных пластиковых карт. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более, чем в два раза.
Крымской железной дороге передан новый электропоезд железнодорожниками России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 12:30
РНКБ обеспечил фиксацию льготного проезда картой в пригородных поездах
Чаще такой картой пользуются женщины (58% от общего количества владельцев виртуальных карт) в возрасте от 30 до 40 лет.
 
РНКБ (ПАО)КрымЭкономикаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
12:22Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам
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