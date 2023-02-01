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Какой будет погода в Крыму 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Какой будет погода в Крыму 1 февраля
Какой будет погода в Крыму 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Какой будет погода в Крыму 1 февраля
В первый день последнего зимнего месяца в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T00:01
2023-02-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В первый день последнего зимнего месяца в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица.В Симферополе будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0… -2 градуса, днем +1...+3.В Севастополе по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь со снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште будет облачно, ожидается дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут 0…+2, днем потеплеет до +5.В Евпатории, Судаке и Феодосии аналогичная погода – дождь со снегом. Ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода, погода в крыму, общество, новости крыма, крым, симферополь, алушта, ялта, евпатория, феодосия, судак, севастополь
Какой будет погода в Крыму 1 февраля

Дождь и мокрый снег: прогноз погода в Крыму на 1 февраля

00:01 01.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожилая женщина во время апрельского снегопада в Симферополе.
Пожилая женщина во время апрельского снегопада в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В первый день последнего зимнего месяца в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица.
"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +5, днем +1…+6 ; в горах ночью и днем -1…-6", – сообщает региональный гидрометцентр.
В Симферополе будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0… -2 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь со снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1, днем +3…+5 градусов.
В Ялте и Алуште будет облачно, ожидается дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут 0…+2, днем потеплеет до +5.
В Евпатории, Судаке и Феодосии аналогичная погода – дождь со снегом. Ночью до 0…-2, днем воздух прогреется до +2…4.
 
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