https://crimea.ria.ru/20230201/Kakoy-segodnya-prazdnik-1-fevralya_-1117907311.html
Какой сегодня праздник: 1 февраля
Какой сегодня праздник: 1 февраля - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Какой сегодня праздник: 1 февраля
1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-02-01T00:00
2023-02-01T00:00
2023-01-31T16:47
общество
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.Что празднуют в РоссииПоздравления принимают работники лифтового хозяйства – все специалисты, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".Чем дата важна для других странТирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.Мусульмане празднуют Всемирный день хиджаба. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды, головной убор, скрывающий лоб, волосы и шею, но оставляющий открытым лицо. В переводе с арабского означает "покров, завеса". На востоке это одеяние считается признаком чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин.Знаменательные событияВ 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кто родился1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".92 года назад, в 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР. С именем Ельцина связывают переход страны к рынку и демократии.Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, спортивный журналист Георгий Черданцев, певец Юрий Лоза и другие.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 1 февраля
Что празднуют в России и в мире в среду, 1 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.
Что празднуют в России
Поздравления принимают работники лифтового хозяйства – все специалисты, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".
Чем дата важна для других стран
Тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.
Мусульмане празднуют Всемирный день хиджаба. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды, головной убор, скрывающий лоб, волосы и шею, но оставляющий открытым лицо. В переводе с арабского означает "покров, завеса". На востоке это одеяние считается признаком чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин.
Знаменательные события
В 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.
В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.
В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.
В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Кто родился
1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".
92 года назад, в 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР. С именем Ельцина связывают переход страны к рынку и демократии.
Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, спортивный журналист Георгий Черданцев, певец Юрий Лоза и другие.