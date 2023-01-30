https://crimea.ria.ru/20230130/v-sevastopole-sobaka-popala-v-betonnuyu-zapadnyu-1126666188.html

В Севастополе собака попала в бетонную западню

В Севастополе собака попала в бетонную западню - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В Севастополе собака попала в бетонную западню

В Севастополе спасатели вызволили из бетонной западни пса, который застрял в узком проеме между перекрытиями плит. Как сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T13:09

2023-01-30T13:09

2023-01-30T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели вызволили из бетонной западни пса, который застрял в узком проеме между перекрытиями плит. Как сообщает пресс-служба городского подразделения МЧС, к спасательной операции подключились неравнодушные горожане и коммунальщики.Погнался за кошкойСигнал о происшествии местная аварийно-спасательная часть приняла накануне около полудня. Как сообщили очевидцы, в подвале дома по проспекту Острякова плитами перекрытий зажат пес. Уже на месте спасатели выяснили: погнавшись за кошкой и пытаясь протиснуться в узкий проем, животное застряло и не может выбраться.Спасательная операцияСпасение проводили вместе с представителями управляющей компании и неравнодушными местными жителями, которые приготовили мыльный раствор и обработали шерсть животного.При осмотре травм у животного обнаружено не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Росгвардейцы приютили спасенных на Украине собак – трогательные фотоВ Крыму козленок четыре дня просидел в колодце – видео спасенияВ Керчи собака провалилась в Аджимушкайские каменоломни: фото спасения

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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