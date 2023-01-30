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В Севастополе собака попала в бетонную западню
В Севастополе собака попала в бетонную западню - РИА Новости Крым, 30.01.2023
В Севастополе собака попала в бетонную западню
В Севастополе спасатели вызволили из бетонной западни пса, который застрял в узком проеме между перекрытиями плит. Как сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели вызволили из бетонной западни пса, который застрял в узком проеме между перекрытиями плит. Как сообщает пресс-служба городского подразделения МЧС, к спасательной операции подключились неравнодушные горожане и коммунальщики.Погнался за кошкойСигнал о происшествии местная аварийно-спасательная часть приняла накануне около полудня. Как сообщили очевидцы, в подвале дома по проспекту Острякова плитами перекрытий зажат пес. Уже на месте спасатели выяснили: погнавшись за кошкой и пытаясь протиснуться в узкий проем, животное застряло и не может выбраться.Спасательная операцияСпасение проводили вместе с представителями управляющей компании и неравнодушными местными жителями, которые приготовили мыльный раствор и обработали шерсть животного.При осмотре травм у животного обнаружено не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Росгвардейцы приютили спасенных на Украине собак – трогательные фотоВ Крыму козленок четыре дня просидел в колодце – видео спасенияВ Керчи собака провалилась в Аджимушкайские каменоломни: фото спасения
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В Севастополе собака попала в бетонную западню
МЧС: в Севастополе спасли застрявшую между бетонными плитами собаку
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели вызволили из бетонной западни пса, который застрял в узком проеме между перекрытиями плит. Как сообщает пресс-служба городского подразделения МЧС, к спасательной операции подключились неравнодушные горожане и коммунальщики.
Погнался за кошкой
Сигнал о происшествии местная аварийно-спасательная часть приняла накануне около полудня. Как сообщили очевидцы, в подвале дома по проспекту Острякова плитами перекрытий зажат пес.
Уже на месте спасатели выяснили: погнавшись за кошкой и пытаясь протиснуться в узкий проем, животное застряло и не может выбраться.
Спасательная операция
Спасение проводили вместе с представителями управляющей компании и неравнодушными местными жителями, которые приготовили мыльный раствор и обработали шерсть животного.
"Используя механические инструменты и тросы, сотрудники МЧС извлекли четвероногого пострадавшего из бетонной западни и передали местным жителям", – уточнили в МЧС.
При осмотре травм у животного обнаружено не было.
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