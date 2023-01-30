Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих

30 января - 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая
Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год).
Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год).
На заднем плане - узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.
На заднем плане - узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.
Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм" 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай.
Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм" 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай.
В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций - Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций - Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
Путь по "заповеднику", туристичские маршруты, горящий мост - снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
Путь по "заповеднику", туристичские маршруты, горящий мост - снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
И снова - зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
И снова - зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год).
На заднем плане - узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.
Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм" 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай.
В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций - Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
Путь по "заповеднику", туристичские маршруты, горящий мост - снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
И снова - зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.