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Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих
Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих
30 января 1923 года родился народный артист СССР, фронтовик и один из любимейших в Союзе и на постсоветском пространстве режиссеров - Леонид Гайдай.
2023-01-30T20:45
2023-01-30T19:02
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30 января 1923 года родился народный артист СССР, фронтовик и один из любимейших в Союзе и на постсоветском пространстве режиссеров - Леонид Гайдай.Мастер советской комедии любил Крым и много снимал здесь. В память о режиссере сайт РИА Новости Крым собрал несколько кинокадров, на которых легко узнать набережную Ялты, Белую скалу в Белогорском районе, подножие горы Демерджи под Алуштой и гору Ай-Петри.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
культура, новости, общество, визуал, звезды и судьбы
Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих

30 января - 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая

20:45 30.01.2023
 
© РИА Новости . Чигляков / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Кавказская пленница" (Киностудия "Мосфильм", 1966 год). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Нины актриса Наталья Варлей, Шурик - Александр Демьяненко.
Кадр из кинофильма Кавказская пленница (Киностудия Мосфильм, 1966 год). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Нины актриса Наталья Варлей, Шурик - Александр Демьяненко. - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Чигляков
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30 января 1923 года родился народный артист СССР, фронтовик и один из любимейших в Союзе и на постсоветском пространстве режиссеров - Леонид Гайдай.
30 января 1923 года родился народный артист СССР, фронтовик и один из любимейших в Союзе и на постсоветском пространстве режиссеров - Леонид Гайдай.
Мастер советской комедии любил Крым и много снимал здесь. В память о режиссере сайт РИА Новости Крым собрал несколько кинокадров, на которых легко узнать набережную Ялты, Белую скалу в Белогорском районе, подножие горы Демерджи под Алуштой и гору Ай-Петри.
© http://crif.in.ua/

Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год).

Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию (Киностудия Мосфильм», 1973 год). Режиссер Леонид Гайдай.
1 из 8

Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год).

© http://crif.in.ua/
© Кадр из фильма

На заднем плане - узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.

Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию (Киностудия Мосфильм», 1973 год). Режиссер Леонид Гайдай.
2 из 8

На заднем плане - узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.

© Кадр из фильма
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм" 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай.

Кадр из кинофильма Кавказская пленница (Киностудия Мосфильм, 1966 год). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Нины актриса Наталья Варлей, Шурик - Александр Демьяненко.
3 из 8

Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм" 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай.

© РИА Новости . РИА Новости
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© Стоп-кадр из фильма

В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций - Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.

Кадр из фильма Спортлото-82 (Киностудия Мосфильм, 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
4 из 8

В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций - Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.

© Стоп-кадр из фильма
© Стопкадр из фильма

Путь по "заповеднику", туристичские маршруты, горящий мост - снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.

Кадр из фильма Спортлото-82 (Киностудия Мосфильм, 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.
5 из 8

Путь по "заповеднику", туристичские маршруты, горящий мост - снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.

© Стопкадр из фильма
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

И снова - зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.

Кадр из фильма Деловые люди (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
6 из 8

И снова - зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
Кадр из фильма Деловые люди (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
7 из 8
Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай. Новелла "Вождь краснокожих". В ролях (слева направо): Георгий Вицин, Сергей Тихонов, Алексей Смирнов.
Кадр из фильма Деловые люди (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай. Новелла Вождь краснокожих. В ролях (слева направо): Георгий Вицин, Сергей Тихонов, Алексей Смирнов.
8 из 8
Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай. Новелла "Вождь краснокожих". В ролях (слева направо): Георгий Вицин, Сергей Тихонов, Алексей Смирнов.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 8

Этот известный эпизод снят на набережной Ялты. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (Киностудия "Мосфильм», 1973 год).

© http://crif.in.ua/
2 из 8

На заднем плане - узнаваемый ялтинский пейзаж, также в сцене виден маяк.

© Кадр из фильма
3 из 8

Заводной танец Нины и песенку про белых медведей снимали на склоне горы Демерджи. Кадр из кинофильма "Кавказская пленница". Киностудия "Мосфильм" 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 8

В сцене с похищением лотерейного билета "засветились" несколько крымских популярных локаций - Караул-Оба ("Носорог"), мыс Капчик, Аюдаг... Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.

© Стоп-кадр из фильма
5 из 8

Путь по "заповеднику", туристичские маршруты, горящий мост - снимали на плато горы Ай-Петри. Кадр из фильма "Спортлото-82" (Киностудия "Мосфильм", 1982 год). Режиссер Леонид Гайдай.

© Стопкадр из фильма
6 из 8

И снова - зубцы Ай-Петри. Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 8
Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 8
Кадр из фильма "Деловые люди" (Киностудия Мосфильм, 1962 год). Режиссер Леонид Гайдай. Новелла "Вождь краснокожих". В ролях (слева направо): Георгий Вицин, Сергей Тихонов, Алексей Смирнов.
© РИА Новости . РИА Новости
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Шурик, Остап Бендер и другие герои фильмов Леонида Гайдая - РИА Новости, 1920, 30.01.2018
30 января 2018, 12:50
Шурик, Остап Бендер и другие бессмертные персонажи кинофильмов Леонида Гайдая
ФотолентыКультураНовостиОбществоВизуалЗвезды и судьбы
 
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