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Украина запустила процесс самоликвидации – Константинов
Украина запустила процесс самоликвидации – Константинов - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Украина запустила процесс самоликвидации – Константинов
Ненависть к русским на Украине запустила процесс самоликвидации этой страны. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T19:22
2023-01-27T19:22
2023-01-27T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Ненависть к русским на Украине запустила процесс самоликвидации этой страны. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, "воспитанная на Украине ненависть русских к русским и желание их убивать, оправдывая любое зверство", – результат деформации сознания людей, которая шла поэтапно, как и в нацистской Германии. Все это и запустило здесь процесс самоликвидации.Именно поэтому, считает он, население подконтрольной киевскому режиму территории Украины сегодня "безучастно взирает на уничтожение своей страны" и на тот "конвейер смерти, который Зеленский и ВСУ устроили для своих граждан".В то же время глава крымского парламента подчеркнул, что, как и в нацистской Германии, с психикой людей на Украине работали много лет и целенаправленно, прежде чем они стали "бездушным орудием злодеяний". А потому виной уничтожения Украины являются сами ее жители, поддержавшие режим."Убивал не Гитлер, убивали люди, которые затем прикрывались тем, что "исполняли приказ", – отметил Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеология смерти: как фашисты убивали крымских евреев В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя
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новости крыма, крым, владимир константинов, украина, политика, общество, государственный совет рк (госсовет), сво
Украина запустила процесс самоликвидации – Константинов
Константинов: ненависть к русским запустила процесс самоликвидации нацистской Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Ненависть к русским на Украине запустила процесс самоликвидации этой страны. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По словам спикера крымского парламента, "воспитанная на Украине ненависть русских к русским и желание их убивать, оправдывая любое зверство", – результат деформации сознания людей, которая шла поэтапно, как и в нацистской Германии. Все это и запустило здесь процесс самоликвидации.
"Немецкие евреи и евреями себя не считали, как русские на Украине считают себя "украинцами". Но разница все-таки есть: в украинском случае речь идет о воспитании ненависти к себе самим, к запуску процесса самоликвидации", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Именно поэтому, считает он, население подконтрольной киевскому режиму территории Украины сегодня "безучастно взирает на уничтожение своей страны" и на тот "конвейер смерти, который Зеленский и ВСУ устроили для своих граждан".
В то же время глава крымского парламента подчеркнул, что, как и в нацистской Германии, с психикой людей на Украине работали много лет и целенаправленно, прежде чем они стали "бездушным орудием злодеяний". А потому виной уничтожения Украины являются сами ее жители, поддержавшие режим.
"Убивал не Гитлер, убивали люди, которые затем прикрывались тем, что "исполняли приказ", – отметил Константинов.
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