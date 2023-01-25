https://crimea.ria.ru/20230125/sneg-dozhdi-i-tuman-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1126566903.html

Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду

Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду

Погоду в Крыму продолжает определять антициклон. Местами пройдут дожди, выпадет снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.01.2023

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крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

алушта

ялта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму продолжает определять антициклон. Местами пройдут дожди, выпадет снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.В Севастополе облачно и тоже без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +6…8.В Ялте и Алуште облачно, днем прольются дожди. Ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов. Днем +9…11.В Евпатории, Судаке и Феодосии днем выпадет снег, ночью без осадков. Температура воздуха в ночные часы 0…+2, днем потеплеет до +5.

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евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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