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Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду
Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду
Погоду в Крыму продолжает определять антициклон. Местами пройдут дожди, выпадет снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму продолжает определять антициклон. Местами пройдут дожди, выпадет снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.В Севастополе облачно и тоже без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +6…8.В Ялте и Алуште облачно, днем прольются дожди. Ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов. Днем +9…11.В Евпатории, Судаке и Феодосии днем выпадет снег, ночью без осадков. Температура воздуха в ночные часы 0…+2, днем потеплеет до +5.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, алушта, ялта, евпатория, феодосия, судак
Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду

Где в Крыму 25 января выпадет снег

00:01 25.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанный сервис
Ресторанный сервис - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму продолжает определять антициклон. Местами пройдут дожди, выпадет снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"В отдельных районах ожидается туман, в ночные и утренние часы слабый гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6; днем +4…9, на ЮБК до +11", - говорится в сообщении синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.
В Севастополе облачно и тоже без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +6…8.
В Ялте и Алуште облачно, днем прольются дожди. Ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов. Днем +9…11.
В Евпатории, Судаке и Феодосии днем выпадет снег, ночью без осадков. Температура воздуха в ночные часы 0…+2, днем потеплеет до +5.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду
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21:56Главные события и заявления дня: 24 января
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21:23Главные новости Крыма: 24 января
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