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РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов в рамках "зонтичного" проекта

РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов в рамках "зонтичного" проекта - РИА Новости Крым, 24.01.2023

РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов в рамках "зонтичного" проекта

РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал предпринимателям более 1300 кредитов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей в рамках программы "зонтичных" поручительств... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T11:50

2023-01-24T11:50

2023-01-24T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в 2022 году выдал предпринимателям более 1300 кредитов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей в рамках программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП по кредитам малому и среднему бизнесу, сообщает банк.Объем поручительств КМСП по этим кредитам в 2022 году составил 1,7 миллиарда рублей.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году по поручению президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. "Зонтичный" механизм - это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. КМСП предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 миллиард рублей.Как отметили в РНКБ, банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП, к настоящему времени 90% кредитов в рамках этого проекта выданы с помощью программы экспресс-кредитования РНКБ. Чаще всего такие кредиты выдавались предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

https://crimea.ria.ru/20230123/sotrudniki-rnkb-podarili-ofisnym-novogodnim-lkam-vtoruyu-zhizn-1126535656.html

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