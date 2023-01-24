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Объявлены номинанты на "Оскар" - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Объявлены номинанты на "Оскар"
Объявлены номинанты на "Оскар" - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Объявлены номинанты на "Оскар"
Объявлены номинанты на премию "Оскар", церемония вручения статуэток состоится 12 марта в Лос-Анджелесе. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:47
2023-01-24T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Объявлены номинанты на премию "Оскар", церемония вручения статуэток состоится 12 марта в Лос-Анджелесе. В категории лучший фильм представлены десять номинантов. За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов.При этом на "Оскар" номинирован документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых. По итогам объявления номинантов, картина поборется за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот".На приз за лучшую режиссуру претендуют Стивен Спилберг ("Фабельманы") и Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Дэниел Шайнерт и Дэн Кван ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").Представительницы кинематографа Ана де Армас и Кейт Бланшетт, а также Мишель Йео, Андреа Райсборо, Мишель Уильямс, Анджела Бассетт, Хонг Чау, Керри Кондон, Джейми Ли Кертис и Стефани Хсу посоревнуются за "Лучшую женскую роль".В категории "Лучшая мужская роль" указаны Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить")."Оскар" за лучшие костюмы могут получить авторы фильмов "Вавилон", "Ваканда навсегда", "Элвис", "Миссис Харрис едет в Париж" и "Все везде и сразу". В категории "Лучшие звуковые эффекты" упоминаются фильмы "Бэтмен", "На западном фронте без перемен", "Аватар: путь воды", "Элвис" и "Топ Ган. Мэверик".При этом указывается, что работа "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана лидирует по количеству номинаций на "Оскар".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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в мире, кино, кинематограф, культура, новости, оскар
Объявлены номинанты на "Оскар"

Кто претендует на получение "Оскара" в 2023 году – список номинантов

20:47 24.01.2023
 
© Фото: pixabay.comКинопремия "Оскар"
Кинопремия Оскар
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Объявлены номинанты на премию "Оскар", церемония вручения статуэток состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.
В категории лучший фильм представлены десять номинантов. За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов.
При этом на "Оскар" номинирован документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых. По итогам объявления номинантов, картина поборется за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот".
На приз за лучшую режиссуру претендуют Стивен Спилберг ("Фабельманы") и Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Дэниел Шайнерт и Дэн Кван ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").
Представительницы кинематографа Ана де Армас и Кейт Бланшетт, а также Мишель Йео, Андреа Райсборо, Мишель Уильямс, Анджела Бассетт, Хонг Чау, Керри Кондон, Джейми Ли Кертис и Стефани Хсу посоревнуются за "Лучшую женскую роль".
В категории "Лучшая мужская роль" указаны Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить").
"Оскар" за лучшие костюмы могут получить авторы фильмов "Вавилон", "Ваканда навсегда", "Элвис", "Миссис Харрис едет в Париж" и "Все везде и сразу". В категории "Лучшие звуковые эффекты" упоминаются фильмы "Бэтмен", "На западном фронте без перемен", "Аватар: путь воды", "Элвис" и "Топ Ган. Мэверик".
При этом указывается, что работа "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана лидирует по количеству номинаций на "Оскар".
 
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