https://crimea.ria.ru/20230124/obyavleny-nominanty-na-oskar-1126566007.html
Объявлены номинанты на "Оскар"
Объявлены номинанты на "Оскар" - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Объявлены номинанты на "Оскар"
Объявлены номинанты на премию "Оскар", церемония вручения статуэток состоится 12 марта в Лос-Анджелесе. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:47
2023-01-24T20:47
2023-01-24T20:47
в мире
кино
кинематограф
культура
новости
оскар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/25/1118282523_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0999fe677a71162767fa425ed1308f2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Объявлены номинанты на премию "Оскар", церемония вручения статуэток состоится 12 марта в Лос-Анджелесе. В категории лучший фильм представлены десять номинантов. За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов.При этом на "Оскар" номинирован документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых. По итогам объявления номинантов, картина поборется за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот".На приз за лучшую режиссуру претендуют Стивен Спилберг ("Фабельманы") и Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Дэниел Шайнерт и Дэн Кван ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").Представительницы кинематографа Ана де Армас и Кейт Бланшетт, а также Мишель Йео, Андреа Райсборо, Мишель Уильямс, Анджела Бассетт, Хонг Чау, Керри Кондон, Джейми Ли Кертис и Стефани Хсу посоревнуются за "Лучшую женскую роль".В категории "Лучшая мужская роль" указаны Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить")."Оскар" за лучшие костюмы могут получить авторы фильмов "Вавилон", "Ваканда навсегда", "Элвис", "Миссис Харрис едет в Париж" и "Все везде и сразу". В категории "Лучшие звуковые эффекты" упоминаются фильмы "Бэтмен", "На западном фронте без перемен", "Аватар: путь воды", "Элвис" и "Топ Ган. Мэверик".При этом указывается, что работа "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана лидирует по количеству номинаций на "Оскар".
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/25/1118282523_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_c96ec202ca6e7963068ec287a128bfd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кино, кинематограф, культура, новости, оскар
Объявлены номинанты на "Оскар"
Кто претендует на получение "Оскара" в 2023 году – список номинантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Объявлены номинанты на премию "Оскар", церемония вручения статуэток состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.
В категории лучший фильм представлены десять номинантов. За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов.
При этом на "Оскар" номинирован документальный короткометражный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых. По итогам объявления номинантов, картина поборется за статуэтку с авторами фильмов "Заклинатель слонов", "Как измерить год", "Эффект Марты Митчел" и "Странник у ворот".
На приз за лучшую режиссуру претендуют Стивен Спилберг ("Фабельманы") и Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"), Дэниел Шайнерт и Дэн Кван ("Всё везде и сразу"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").
Представительницы кинематографа Ана де Армас и Кейт Бланшетт, а также Мишель Йео, Андреа Райсборо, Мишель Уильямс, Анджела Бассетт, Хонг Чау, Керри Кондон, Джейми Ли Кертис и Стефани Хсу посоревнуются за "Лучшую женскую роль".
В категории "Лучшая мужская роль" указаны Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить").
"Оскар" за лучшие костюмы могут получить авторы фильмов "Вавилон", "Ваканда навсегда", "Элвис", "Миссис Харрис едет в Париж" и "Все везде и сразу". В категории "Лучшие звуковые эффекты" упоминаются фильмы "Бэтмен", "На западном фронте без перемен", "Аватар: путь воды", "Элвис" и "Топ Ган. Мэверик".
При этом указывается, что работа "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана лидирует по количеству номинаций на "Оскар".