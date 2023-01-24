https://crimea.ria.ru/20230124/nikitu-mikhalkova-vypisali-iz-bolnitsy-1126564141.html
Никиту Михалкова выписали из больницы
Никиту Михалкова выписали из больницы - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Никиту Михалкова выписали из больницы
Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что его выписали из больницы домой. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T19:28
2023-01-24T19:28
2023-01-24T19:31
никита михалков
культура
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что его выписали из больницы домой.Он отметил, что еще какое-то время понадобится на восстановление и реабилитацию, и поблагодарил всех за поддержку."Именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви", - добавил он.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Михалкова диагностирована пневмония, вызванная ковидом, его состояние врачи якобы оценивали как тяжелое. Однако позднее пресс-секретарь режиссера Ирина Мячина сообщила, что Михалков госпитализирован с гриппом 5 января. Сам кинорежиссер 10 января сообщил, что находится в больнице и проходит необходимое обследование и лечение.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является художественным руководителем "Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова", президентом Московского международного кинофестиваля и председателем Союза кинематографистов России. Народный артист РСФСР, лауреат трех Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник" и многих других.
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никита михалков, культура, общество, здравоохранение в россии, новости
Никиту Михалкова выписали из больницы
Кинорежиссер Никита Михалков выписал из больницы на реабилитацию в домашних условиях
19:28 24.01.2023 (обновлено: 19:31 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что его выписали из больницы домой.
"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой", - сообщил режиссер.
Он отметил, что еще какое-то время понадобится на восстановление и реабилитацию, и поблагодарил всех за поддержку.
"Именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви", - добавил он.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Михалкова диагностирована пневмония, вызванная ковидом, его состояние врачи якобы оценивали как тяжелое. Однако позднее пресс-секретарь режиссера Ирина Мячина сообщила, что Михалков госпитализирован с гриппом 5 января. Сам кинорежиссер
10 января сообщил, что находится в больнице и проходит необходимое обследование и лечение.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является художественным руководителем "Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова", президентом Московского международного кинофестиваля и председателем Союза кинематографистов России. Народный артист РСФСР, лауреат трех Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник" и многих других.