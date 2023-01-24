https://crimea.ria.ru/20230124/nikitu-mikhalkova-vypisali-iz-bolnitsy-1126564141.html

Никиту Михалкова выписали из больницы

Никиту Михалкова выписали из больницы - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Никиту Михалкова выписали из больницы

Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что его выписали из больницы домой. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T19:28

2023-01-24T19:28

2023-01-24T19:31

никита михалков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Кинорежиссер Никита Михалков в Telegram-канале "Бесогон" рассказал, что его выписали из больницы домой.Он отметил, что еще какое-то время понадобится на восстановление и реабилитацию, и поблагодарил всех за поддержку."Именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви", - добавил он.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Михалкова диагностирована пневмония, вызванная ковидом, его состояние врачи якобы оценивали как тяжелое. Однако позднее пресс-секретарь режиссера Ирина Мячина сообщила, что Михалков госпитализирован с гриппом 5 января. Сам кинорежиссер 10 января сообщил, что находится в больнице и проходит необходимое обследование и лечение.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является художественным руководителем "Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова", президентом Московского международного кинофестиваля и председателем Союза кинематографистов России. Народный артист РСФСР, лауреат трех Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник" и многих других.

https://crimea.ria.ru/20230124/olimpiyskogo-chempiona-otklyuchili-ot-apparata-ekmo-1126551179.html

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2023

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никита михалков, культура, общество, здравоохранение в россии, новости