https://crimea.ria.ru/20230121/teplo-prodolzhaetsya-pogoda-dlya-kryma-na-subbotu-1126504422.html

Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу

Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу

В субботу, 21 января, в Крыму ожидается ветренная, но теплая и сухая погода. В отдельных районах вероятны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T00:01

2023-01-21T00:01

2023-01-21T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

алушта

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судак

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В субботу, 21 января, в Крыму ожидается ветренная, но теплая и сухая погода. В отдельных районах вероятны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Севастополе сухо и тепло с порывами южного и юго-восточного ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15.В Ялте и Алуште облачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7…9 градусов, днем потеплеет до +12…14.В Евпатории на несколько градусов холоднее и сухо. Ночью до +6 градусов, днем +11…13. В Судаке дневная температура воздуха - +12…14.В Феодосии также сухо и малооблачно. Ночью температура снизится до +7…9, днем воздух прогреется до +10…12.

https://crimea.ria.ru/20230120/anomalno-teplo-prognoz-na-vkhodnye-dlya-kryma-1126493779.html

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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