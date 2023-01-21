https://crimea.ria.ru/20230121/teplo-prodolzhaetsya-pogoda-dlya-kryma-na-subbotu-1126504422.html
Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу
Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу
В субботу, 21 января, в Крыму ожидается ветренная, но теплая и сухая погода. В отдельных районах вероятны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T00:01
2023-01-21T00:01
2023-01-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В субботу, 21 января, в Крыму ожидается ветренная, но теплая и сухая погода. В отдельных районах вероятны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Севастополе сухо и тепло с порывами южного и юго-восточного ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15.В Ялте и Алуште облачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7…9 градусов, днем потеплеет до +12…14.В Евпатории на несколько градусов холоднее и сухо. Ночью до +6 градусов, днем +11…13. В Судаке дневная температура воздуха - +12…14.В Феодосии также сухо и малооблачно. Ночью температура снизится до +7…9, днем воздух прогреется до +10…12.
https://crimea.ria.ru/20230120/anomalno-teplo-prognoz-na-vkhodnye-dlya-kryma-1126493779.html
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Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу
В субботу в Крыму будет ветрено и тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В субботу, 21 января, в Крыму ожидается ветренная, но теплая и сухая погода. В отдельных районах вероятны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре.
"В субботу минимальная температура воздуха +1…6, на южном побережье до +10; максимальная +11…16, на восточном побережье и в горах +5…10", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.
В Севастополе сухо и тепло с порывами южного и юго-восточного ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15.
В Ялте и Алуште облачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7…9 градусов, днем потеплеет до +12…14.
В Евпатории на несколько градусов холоднее и сухо. Ночью до +6 градусов, днем +11…13. В Судаке дневная температура воздуха - +12…14.
В Феодосии также сухо и малооблачно. Ночью температура снизится до +7…9, днем воздух прогреется до +10…12.