https://crimea.ria.ru/20230119/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-kreschenie--adresa-1126468536.html

Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса

Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса

Часть Крыма в четверг останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Где в Крыму не будет водыПо данным предприятия, в Керчи запланировано отключение до 16 часов по улице Орджоникидзе, 110-123, и в переулке Корабельном, 12. До 17 часов - по улицам Славы, Казакова, Студенческой, Фестивальной, Всесоюзной, Войкова, 25/38, 27, 29, 31, 39, Энгельса, Спартака, 1 Мая, Розы Люксембург, Суворова, Отдельной Приморской Армии, Степана Разина.В Алуште в первой половине дня без воды улицы Карла Маркса, Хромых, Урицкого, 15-го Апреля, Багликова, Свердлова, Володарского, Горького в переулках Базарном, Крапивном, Верхнем и в Генуэзском тупике. Кроме того, без воды улица Солнечная, 10,13 в Партените.До полудня водоснабжения не будет в Бахчисарае по адресам Гагарина, 1-5, до 15 часов — в селе Останино Ленинского района.Большое отключениеНаселению рекомендуют иметь запас воды, а также обещают обеспечить подвоз: по улице Шевченко — с 9.30 до 10.30, по Калинина — с 10. 30 до 11.30, по Грузинова — с полудня до часу дня, по улице Мусы -Мамута — с 13.00 до 14 часов, по Севастопольской, Садовой и в Южном переулке — с 14 до 16.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в КрымуКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздниковКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт

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