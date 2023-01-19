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Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса
Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса
Часть Крыма в четверг останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T10:28
2023-01-19T10:28
новости крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Где в Крыму не будет водыПо данным предприятия, в Керчи запланировано отключение до 16 часов по улице Орджоникидзе, 110-123, и в переулке Корабельном, 12. До 17 часов - по улицам Славы, Казакова, Студенческой, Фестивальной, Всесоюзной, Войкова, 25/38, 27, 29, 31, 39, Энгельса, Спартака, 1 Мая, Розы Люксембург, Суворова, Отдельной Приморской Армии, Степана Разина.В Алуште в первой половине дня без воды улицы Карла Маркса, Хромых, Урицкого, 15-го Апреля, Багликова, Свердлова, Володарского, Горького в переулках Базарном, Крапивном, Верхнем и в Генуэзском тупике. Кроме того, без воды улица Солнечная, 10,13 в Партените.До полудня водоснабжения не будет в Бахчисарае по адресам Гагарина, 1-5, до 15 часов — в селе Останино Ленинского района.Большое отключениеНаселению рекомендуют иметь запас воды, а также обещают обеспечить подвоз: по улице Шевченко — с 9.30 до 10.30, по Калинина — с 10. 30 до 11.30, по Грузинова — с полудня до часу дня, по улице Мусы -Мамута — с 13.00 до 14 часов, по Севастопольской, Садовой и в Южном переулке — с 14 до 16.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в КрымуКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздниковКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса

Часть Крыма в четверг без воды из-за ремонтов

10:28 19.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Где в Крыму не будет воды

По данным предприятия, в Керчи запланировано отключение до 16 часов по улице Орджоникидзе, 110-123, и в переулке Корабельном, 12. До 17 часов - по улицам Славы, Казакова, Студенческой, Фестивальной, Всесоюзной, Войкова, 25/38, 27, 29, 31, 39, Энгельса, Спартака, 1 Мая, Розы Люксембург, Суворова, Отдельной Приморской Армии, Степана Разина.
В Алуште в первой половине дня без воды улицы Карла Маркса, Хромых, Урицкого, 15-го Апреля, Багликова, Свердлова, Володарского, Горького в переулках Базарном, Крапивном, Верхнем и в Генуэзском тупике. Кроме того, без воды улица Солнечная, 10,13 в Партените.
До полудня водоснабжения не будет в Бахчисарае по адресам Гагарина, 1-5, до 15 часов — в селе Останино Ленинского района.

Большое отключение

Также на предприятии сообщили о том, что с 8 часов утра 23 января до 18.00 25 числа воды не будет в селе Трудолюбовка в связи с заменой оборудования на насосной станции.
Населению рекомендуют иметь запас воды, а также обещают обеспечить подвоз: по улице Шевченко — с 9.30 до 10.30, по Калинина — с 10. 30 до 11.30, по Грузинова — с полудня до часу дня, по улице Мусы -Мамута — с 13.00 до 14 часов, по Севастопольской, Садовой и в Южном переулке — с 14 до 16.00.
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