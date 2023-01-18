https://crimea.ria.ru/20230118/v-krymu-kurortnik-ubil-pensionerku-i-sel-spustya-chetvert-veka-1126449974.html

В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века

В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века - РИА Новости Крым, 18.01.2023

В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века

В Крыму за убийство пенсионерки ради наживы осужден житель Коми. Правосудие настигло его спустя 25 лет. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, гость... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T12:29

2023-01-18T12:29

2023-01-18T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за убийство пенсионерки ради наживы осужден житель Коми. Правосудие настигло его спустя 25 лет. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, гость региона отдыхал в Феодосию с семьей, где обокрал пенсионерку, а затем убил ее, чтобы скрыть следы преступления. Детали трагедииПо данным надзорного ведомства, мужчина приехал на отдых в Феодосию вместе с семьей и снял жилье у местной жительницы 1924 года рождения. Узнав, что у женщины имеются сбережения в размере 400 тыс. долларов, решил обокрасть хозяйку:Годы поисковС похищенными деньгами злоумышленник скрылся. Чтобы установить его личность правоохранителям потребовалось более 20 лет – только в 2021 году преступника удалось определить по отпечаткам пальцев. Как уточнили в Следственном комитете Крыма, обвиняемый был задержан в городе Ухта Республики Коми и этапирован в Феодосию для проведения следственных действий.Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давностиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоПьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте

https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-arestovali-podozrevaemogo-v-ubiystve-tridtsatiletney-davnosti-1125400298.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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