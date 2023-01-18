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В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века
В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века - РИА Новости Крым, 18.01.2023
В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века
В Крыму за убийство пенсионерки ради наживы осужден житель Коми. Правосудие настигло его спустя 25 лет. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, гость... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T12:29
2023-01-18T12:29
2023-01-18T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за убийство пенсионерки ради наживы осужден житель Коми. Правосудие настигло его спустя 25 лет. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, гость региона отдыхал в Феодосию с семьей, где обокрал пенсионерку, а затем убил ее, чтобы скрыть следы преступления. Детали трагедииПо данным надзорного ведомства, мужчина приехал на отдых в Феодосию вместе с семьей и снял жилье у местной жительницы 1924 года рождения. Узнав, что у женщины имеются сбережения в размере 400 тыс. долларов, решил обокрасть хозяйку:Годы поисковС похищенными деньгами злоумышленник скрылся. Чтобы установить его личность правоохранителям потребовалось более 20 лет – только в 2021 году преступника удалось определить по отпечаткам пальцев. Как уточнили в Следственном комитете Крыма, обвиняемый был задержан в городе Ухта Республики Коми и этапирован в Феодосию для проведения следственных действий.Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давностиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоПьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте
https://crimea.ria.ru/20221116/v-krymu-arestovali-podozrevaemogo-v-ubiystve-tridtsatiletney-davnosti-1125400298.html
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В Крыму курортник убил пенсионерку и сел спустя четверть века
Жители Коми отправился в колонию за убийство пенсионерки в Крыму 25-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за убийство пенсионерки ради наживы осужден житель Коми. Правосудие настигло его спустя 25 лет. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, гость региона отдыхал в Феодосию с семьей, где обокрал пенсионерку, а затем убил ее, чтобы скрыть следы преступления.
Детали трагедии
По данным надзорного ведомства, мужчина приехал на отдых в Феодосию вместе с семьей и снял жилье у местной жительницы 1924 года рождения. Узнав, что у женщины имеются сбережения в размере 400 тыс. долларов, решил обокрасть хозяйку:
"С этой целью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в домовладение, расположенное по улице Галерейной, где его преступные действия были замечены пожилой хозяйкой жилья. Обвиняемый попытался задушить женщину, после чего нанес ей не менее 10 ударов ножом", - уточняется в сообщении надзорного ведомства.
Годы поисков
С похищенными деньгами злоумышленник скрылся. Чтобы установить его личность правоохранителям потребовалось более 20 лет – только в 2021 году преступника удалось определить по отпечаткам пальцев. Как уточнили в Следственном комитете Крыма, обвиняемый был задержан в городе Ухта Республики Коми и этапирован в Феодосию для проведения следственных действий.
"Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. Обвиняемый признан судом виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в Следкоме.
Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.
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