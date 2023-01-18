https://crimea.ria.ru/20230118/gde-v-krymu-v-sredu-ne-budet-vody-adresa-1126451865.html

Где в Крыму в среду не будет воды: адреса

Где в Крыму в среду не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Где в Крыму в среду не будет воды: адреса

В Симферополе, Евпатории, Джанкое, Саках, Керчи, Феодосии и прилегающих селах в среду, 18 января, не будет воды. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T12:52

2023-01-18T12:52

2023-01-18T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Джанкое, Саках, Керчи, Феодосии и прилегающих селах в среду, 18 января, не будет воды. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".По данным Симферопольского филиала предприятия, до 12 часов воды не будет в Аэрофлотском и на улице Мальченко. До 13 часов от водоснабжения отключат улицу Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, прилегающие улицы и переулки. К 15 часам подачу воду обещают возобновить на улице Красноармейская, Крылова, Чехова, а также прилегающих улицах и переулках. Ориентировочно до 16 часов воды не будет в домах по улицам Козлова, Клары Цеткин (от Субхи до Козлова), Таврацкого, а также на прилегающих улицах и переулках. До 17 часов водоснабжение перекроют абонентам, проживающим в переулке Тупой, на улице Эскадронная, Калинина.В Евпатории с 23 часов 18 января до 5 часов утра 19 января будет снижено давление, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения.В Феодосии улицы Ленина, Корабельная, Водосточная, Башенная, а также прилегающие улицы и переулки останутся без воды до 17 часов. Осуществляется подвоз.В Саках до 15 часов снижено давление воды для подачи в дома по улице Строительная, Прохорова, Октябрьская, Новая, Севастопольская, Колхозная, возможны перебои.В Джанкое воды не будет до 13:30 в тупике Зеленый и на улице Чехова, Фрунзе, переулке Островского и Заводском.В Судаке в это же время от водоснабжения отключат улицу Виноградная, М. Еременко и Ломоносова.В Керчи до 16 часов воду перекроют в домах 27-37, 45, 47 по улице Ворошилова; 20-26, 29-40 по улице Буденного; 1, 3, 5, 7, 9 по Индустриальному шоссе. Осуществляется подвоз.

https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html

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