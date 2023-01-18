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Где в Крыму в среду не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Где в Крыму в среду не будет воды: адреса
Где в Крыму в среду не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Где в Крыму в среду не будет воды: адреса
В Симферополе, Евпатории, Джанкое, Саках, Керчи, Феодосии и прилегающих селах в среду, 18 января, не будет воды. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T12:52
2023-01-18T12:52
крым
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жкх
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Джанкое, Саках, Керчи, Феодосии и прилегающих селах в среду, 18 января, не будет воды. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".По данным Симферопольского филиала предприятия, до 12 часов воды не будет в Аэрофлотском и на улице Мальченко. До 13 часов от водоснабжения отключат улицу Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, прилегающие улицы и переулки. К 15 часам подачу воду обещают возобновить на улице Красноармейская, Крылова, Чехова, а также прилегающих улицах и переулках. Ориентировочно до 16 часов воды не будет в домах по улицам Козлова, Клары Цеткин (от Субхи до Козлова), Таврацкого, а также на прилегающих улицах и переулках. До 17 часов водоснабжение перекроют абонентам, проживающим в переулке Тупой, на улице Эскадронная, Калинина.В Евпатории с 23 часов 18 января до 5 часов утра 19 января будет снижено давление, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения.В Феодосии улицы Ленина, Корабельная, Водосточная, Башенная, а также прилегающие улицы и переулки останутся без воды до 17 часов. Осуществляется подвоз.В Саках до 15 часов снижено давление воды для подачи в дома по улице Строительная, Прохорова, Октябрьская, Новая, Севастопольская, Колхозная, возможны перебои.В Джанкое воды не будет до 13:30 в тупике Зеленый и на улице Чехова, Фрунзе, переулке Островского и Заводском.В Судаке в это же время от водоснабжения отключат улицу Виноградная, М. Еременко и Ломоносова.В Керчи до 16 часов воду перекроют в домах 27-37, 45, 47 по улице Ворошилова; 20-26, 29-40 по улице Буденного; 1, 3, 5, 7, 9 по Индустриальному шоссе. Осуществляется подвоз.
https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html
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Где в Крыму в среду не будет воды: адреса

В среду в Симферополе, Евпатории, Джанкое, Саках, Керчи, Феодосии не будет воды

12:52 18.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Джанкое, Саках, Керчи, Феодосии и прилегающих селах в среду, 18 января, не будет воды. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".
По данным Симферопольского филиала предприятия, до 12 часов воды не будет в Аэрофлотском и на улице Мальченко. До 13 часов от водоснабжения отключат улицу Джанкойская, Пехотинцев, Беркет, Генчлик, прилегающие улицы и переулки. К 15 часам подачу воду обещают возобновить на улице Красноармейская, Крылова, Чехова, а также прилегающих улицах и переулках. Ориентировочно до 16 часов воды не будет в домах по улицам Козлова, Клары Цеткин (от Субхи до Козлова), Таврацкого, а также на прилегающих улицах и переулках. До 17 часов водоснабжение перекроют абонентам, проживающим в переулке Тупой, на улице Эскадронная, Калинина.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:36Радио "Спутник в Крыму"
Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
В Евпатории с 23 часов 18 января до 5 часов утра 19 января будет снижено давление, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения.
В Феодосии улицы Ленина, Корабельная, Водосточная, Башенная, а также прилегающие улицы и переулки останутся без воды до 17 часов. Осуществляется подвоз.
В Саках до 15 часов снижено давление воды для подачи в дома по улице Строительная, Прохорова, Октябрьская, Новая, Севастопольская, Колхозная, возможны перебои.
В Джанкое воды не будет до 13:30 в тупике Зеленый и на улице Чехова, Фрунзе, переулке Островского и Заводском.
В Судаке в это же время от водоснабжения отключат улицу Виноградная, М. Еременко и Ломоносова.
В Керчи до 16 часов воду перекроют в домах 27-37, 45, 47 по улице Ворошилова; 20-26, 29-40 по улице Буденного; 1, 3, 5, 7, 9 по Индустриальному шоссе. Осуществляется подвоз.
 
КрымВода в КрымуЖКХСимферопольСакиЕвпаторияФеодосияДжанкойСудакКерчьНовости КрымаОбщество
 
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