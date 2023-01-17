https://crimea.ria.ru/20230117/shebekino-vnov-pod-obstrelom-chto-izvestno-o-razrusheniyakh-i-postradavshikh-1126426392.html

Шебекино вновь под обстрелом: что известно о разрушениях и пострадавших

Шебекино вновь под обстрелом: что известно о разрушениях и пострадавших - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Шебекино вновь под обстрелом: что известно о разрушениях и пострадавших

Утром во вторник украинские войска вновь обстреляли Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegeam-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T10:04

2023-01-17T10:04

2023-01-17T10:24

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17янв – РИА Новости Крым. Утром во вторник украинские войска вновь обстреляли Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegeam-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Кроме того, продолжается подомовой обход территории.В ночь на вторник 17 января над Белгородом и Белгородским районом также работала российская система противовоздушной обороны. По данным оперативных служб, пострадавш их и разрушений зафиксировано не было.В воскресенье 15 января в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области сдетонировали боеприпасы. В результате три человека погибли, еще 13 пострадали.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости