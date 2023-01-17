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Какой сегодня праздник: 17 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Какой сегодня праздник: 17 января
Какой сегодня праздник: 17 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Какой сегодня праздник: 17 января
17 января мир поздравляет юных гениев и празднует День детских изобретений. Свои дни рождения отмечают писатель-сатирик Семен Альтов и певец Игорь Николаев... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-17T00:00
2023-01-16T18:19
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. 17 января мир поздравляет юных гениев и празднует День детских изобретений. Свои дни рождения отмечают писатель-сатирик Семен Альтов и певец Игорь Николаев. Также в этот день Джеймс Кук первым пересек Южный полярный круг.Что празднуют в миреВ честь юных гениев, чей талант и смекалка делают жизнь удобнее и интереснее, празднуют День детских изобретений. Ежегодно более полумиллиона детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Кстати, водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля для слепых были изобретены детьми.Знаменательные событияВ 1377 году резиденция Папы Римского из Латеранского дворца во французском Авиньоне была перенесена в Ватикан.В 1462 году португальский мореплаватель Диогу Афонсу открыл в Атлантическом океане остров Санту-Антан. Ныне он является территорией страны Кабо-Верде.В 1773 году британская команда мореплавателей под командованием Джеймса Кука на корабле Resolution первой пересекла Южный полярный круг.Кто родился160 лет назад, в 1863 году, родился русский актер, режиссер и педагог Константин Станиславский, создавший уникальную систему актерского искусства, которая носит его имя – "система Станиславского". Он сформулировал законы поведения актера на сцене, где главную роль отводил созданию иллюзии живой действительности. Также Станиславский автор книг "Работа актера над собой" и "Моя жизнь в искусстве", которые в почете у актеров и сегодня.17 января 1899 года на свет появился американский гангстер Альфонсо (Аль) Капоне. Его семья иммигрировал в США, когда Альфонсо был ребенком. Необходимость зарабатывать у Капоне возникла в начальной школе: в 12 лет он стал полноправным членом банды и наравне со всеми патрулировал улицы родного района. Повзрослев, Капоне мастерски управлялся с ножом, в результате чего был принят в легендарную "Банду Пяти Стволов". А в конце 1920-1931 годах, устранив конкурентов, единолично "владел" Чикаго.В 1942 году родился американский боксер, олимпийский чемпион Мохаммед Али. В бокс Али привело желание отомстить обидчикам, укравшим у него велосипед. Мухаммед оказался бойцом от Бога. Уже в 18 лет он стал Олимпийским чемпионом в полутяжелом весе, а в 1999 году назван "Спортсменом века". Мохаммеда Али считают родоначальником современного бокса. А бои, проводимые им, признаны эталоном бокса и, своего рода, искусством.Также 17 января свои дни рождения отмечают российские музыканты Игорь Николаев, Митя Фомин и писатель-сатирик Семен Альтов.ЦифрыДо весны осталось 44 дня.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 17 января

Что празднуют в России и в мире во вторник, 17 января

00:00 17.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Александр Ковалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. 17 января мир поздравляет юных гениев и празднует День детских изобретений. Свои дни рождения отмечают писатель-сатирик Семен Альтов и певец Игорь Николаев. Также в этот день Джеймс Кук первым пересек Южный полярный круг.

Что празднуют в мире

В честь юных гениев, чей талант и смекалка делают жизнь удобнее и интереснее, празднуют День детских изобретений. Ежегодно более полумиллиона детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Кстати, водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля для слепых были изобретены детьми.

Знаменательные события

В 1377 году резиденция Папы Римского из Латеранского дворца во французском Авиньоне была перенесена в Ватикан.
В 1462 году португальский мореплаватель Диогу Афонсу открыл в Атлантическом океане остров Санту-Антан. Ныне он является территорией страны Кабо-Верде.
В 1773 году британская команда мореплавателей под командованием Джеймса Кука на корабле Resolution первой пересекла Южный полярный круг.

Кто родился

160 лет назад, в 1863 году, родился русский актер, режиссер и педагог Константин Станиславский, создавший уникальную систему актерского искусства, которая носит его имя – "система Станиславского". Он сформулировал законы поведения актера на сцене, где главную роль отводил созданию иллюзии живой действительности. Также Станиславский автор книг "Работа актера над собой" и "Моя жизнь в искусстве", которые в почете у актеров и сегодня.
17 января 1899 года на свет появился американский гангстер Альфонсо (Аль) Капоне. Его семья иммигрировал в США, когда Альфонсо был ребенком. Необходимость зарабатывать у Капоне возникла в начальной школе: в 12 лет он стал полноправным членом банды и наравне со всеми патрулировал улицы родного района. Повзрослев, Капоне мастерски управлялся с ножом, в результате чего был принят в легендарную "Банду Пяти Стволов". А в конце 1920-1931 годах, устранив конкурентов, единолично "владел" Чикаго.
В 1942 году родился американский боксер, олимпийский чемпион Мохаммед Али. В бокс Али привело желание отомстить обидчикам, укравшим у него велосипед. Мухаммед оказался бойцом от Бога. Уже в 18 лет он стал Олимпийским чемпионом в полутяжелом весе, а в 1999 году назван "Спортсменом века". Мохаммеда Али считают родоначальником современного бокса. А бои, проводимые им, признаны эталоном бокса и, своего рода, искусством.
Также 17 января свои дни рождения отмечают российские музыканты Игорь Николаев, Митя Фомин и писатель-сатирик Семен Альтов.

Цифры

До весны осталось 44 дня.
 
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