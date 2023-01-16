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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ - РИА Новости Крым, 16.01.2023
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T16:58
2023-01-16T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк.Основными факторами, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга, стали удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ, сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности, адекватное качество активов и портфеля гарантий, комфортная ликвидная позиция, а также удовлетворительная оценка корпоративного управления.
https://crimea.ria.ru/20230116/rnkb-strakhovanie-poluchilo-reyting-akra-na-urovne-a-ru-1126412450.html
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рнкб (пао), крым, экономика, общество, новости, новости крыма

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+

16:58 16.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк.
Основными факторами, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга, стали удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ, сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности, адекватное качество активов и портфеля гарантий, комфортная ликвидная позиция, а также удовлетворительная оценка корпоративного управления.
"По рейтингу ruA+ установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе", - отмечается в сообщении.
Страхование жилья _ коллаж - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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РНКБ (ПАО)КрымЭкономикаОбществоНовостиНовости Крыма
 
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