https://crimea.ria.ru/20230116/ekspert-ra-podtverdil-reyting-kreditosposobnosti-rnkb-na-urovne-rua-1126420277.html
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ - РИА Новости Крым, 16.01.2023
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T16:58
2023-01-16T16:58
2023-01-16T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк.Основными факторами, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга, стали удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ, сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности, адекватное качество активов и портфеля гарантий, комфортная ликвидная позиция, а также удовлетворительная оценка корпоративного управления.
https://crimea.ria.ru/20230116/rnkb-strakhovanie-poluchilo-reyting-akra-na-urovne-a-ru-1126412450.html
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