https://crimea.ria.ru/20230116/ekspert-ra-podtverdil-reyting-kreditosposobnosti-rnkb-na-urovne-rua-1126420277.html

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ - РИА Новости Крым, 16.01.2023

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T16:58

2023-01-16T16:58

2023-01-16T16:58

рнкб (пао)

крым

экономика

общество

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080034_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc649dbda1edfbd8bce55ba6afac9587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщает банк.Основными факторами, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга, стали удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ, сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности, адекватное качество активов и портфеля гарантий, комфортная ликвидная позиция, а также удовлетворительная оценка корпоративного управления.

https://crimea.ria.ru/20230116/rnkb-strakhovanie-poluchilo-reyting-akra-na-urovne-a-ru-1126412450.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, экономика, общество, новости, новости крыма