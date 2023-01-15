https://crimea.ria.ru/20230115/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-upavshego-v-nepale-samoleta-pogibli--smi-1126403221.html

Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ

Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ

Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR 72, разбившегося в Непале в воскресенье, погибли. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T10:54

2023-01-15T10:54

2023-01-15T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR 72, разбившегося в Непале в воскресенье, погибли. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на местные власти.Как уточнили официальные лица, в числе пассажиров на борту воздушного судна находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре россиянина, один ирландец, два корейца, один аргентинец и один гражданин Франции.Пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Самолет следовал в Покхару из Катманду.Причины катастрофы выясняются. По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.

непал

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, в мире, происшествия, новости, миа "россия сегодня"