https://crimea.ria.ru/20230115/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-upavshego-v-nepale-samoleta-pogibli--smi-1126403221.html
Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR 72, разбившегося в Непале в воскресенье, погибли. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T10:54
2023-01-15T10:54
2023-01-15T10:54
непал
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR 72, разбившегося в Непале в воскресенье, погибли. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на местные власти.Как уточнили официальные лица, в числе пассажиров на борту воздушного судна находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре россиянина, один ирландец, два корейца, один аргентинец и один гражданин Франции.Пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Самолет следовал в Покхару из Катманду.Причины катастрофы выясняются. По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0f/1126403108_148:0:1048:675_1920x0_80_0_0_d915353eb73358cfad7c3d9f94f13d16.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, в мире, происшествия, новости, миа "россия сегодня"
Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
News18: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR 72, разбившегося в Непале в воскресенье, погибли. Об этом сообщает индийский телеканал News18
со ссылкой на местные власти.
"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", - информирует телеканал.
Как уточнили официальные лица, в числе пассажиров на борту воздушного судна находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре россиянина, один ирландец, два корейца, один аргентинец и один гражданин Франции.
Пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Самолет следовал в Покхару из Катманду.
Причины катастрофы выясняются. По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.