https://crimea.ria.ru/20230115/Kakoy-segodnya-prazdnik-15-yanvarya_-1117851464.html

Какой сегодня праздник: 15 января

Какой сегодня праздник: 15 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Какой сегодня праздник: 15 января

15 января в России - День образования следственного комитета, в Хорватии - День международного признания, а в Иордании - национальный День дерева. Также в этот... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-15T00:00

2023-01-15T00:00

2023-01-14T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 15 января в России - День образования следственного комитета, в Хорватии - День международного признания, а в Иордании - национальный День дерева. Также в этот день родились французский драматург Жан-Батист Мольер, русский писатель Александр Грибоедов и автомобилестроитель Жан Бугатти.Что празднуют в РоссииДень образования Следственного комитета России - относительно молодой праздник. Он был установлен 15 января 2011 года после принятия Федерального закона "О Следственном комитете РФ". А идея создать отдельное ведомство пришла из петровских времен, когда Петр I разделил уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство.Чем дата важна для других стран15 января в Хорватии отмечается как День международного признания страны. В этот день в 1992 году Республику Хорватию, тогда еще одну из югославских республик, признали 12 стран Европейского союза. 22 мая 1992 года молодая признанная страна стала членом ООН.У иорданцев начинается благотворительный и полезный труд – высадка пальм и олив. В стране - Праздник дерева. Территория Иордании на 90% - это пустынные плато, где тень для отдыха и укрытие от знойного солнца можно найти лишь на аллеях в парках. Кроме того, пальма в Иордании считается символом жизни и почитается как священное дерево.Знаменательные событияВ 1831 году промышленник с Урала Павел Демидов в качестве поощрения за труд и вклад в развитие науки учредил ежегодную премию "для содействия к преуспеванию наук".В 1943 году завершилось строительство здания Министерства обороны США - Пентагона. Здание в форме правильного пятиугольника находится в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона.В 1955 году китайское руководство приняло решение о разработке и создании собственного ядерного арсенала. Первое испытание атомной бомбы в Китае прошло в 1964 году.В 2001 году начал работу сайт "Википедии" - интернет-энциклопедии со свободным контентом. Название образовано при помощи гавайского слова "wiki" ("быстро"), присоединенному к привычному слову "энциклопедия".Кто родился15 января 1622 года родился французский драматург-комедиограф Жан-Батист Мольер. Получив юридическое образование в Клермонском колледже, он решил посвятить себя театру и драматургии. Мольер оставил богатое наследие: "Школа жен", "Школа мужей", "Тартюф", "Дон Жуан", "Мещанин во дворянстве", "Проделки Скапена". Его пьесы до сих пор пользуются успехом на театральных подмостках.225 лет назад, в 1795 году на свет появился русский дипломат и писатель Александр Грибоедов. Он писал стихи, статьи, пьесы и был автором 30 литературных и публицистических произведений. Самое известное - "Горе от ума". Кроме того, Грибоедов как представитель императорского двора нес дипломатическую миссию в Турции и Персии, где и трагически погиб при нападении на дипмиссию религиозного фанатика.15 января 1909 года в Кельне в семье известного автомобилестроителя Этторе Бугатти родился сын, которого назвали Жанберто (на французский манер - Жан). Его отец был выходцем из Италии, основавшим знаменитую французскую компанию Automobiles Ettore Bugatti. Красоте и скорости Жан Бугатти посвятил свою короткую жизнь - при его участии, а потом и под его руководством появились на свет легендарные автомобили Bugatti Type 50, Bugatti Type 41 Royale и, конечно, Bugatti Atlantic.В 1929 году в Атланте, США, родился Мартин Лютер Кинг – афроамериканский борец против расовой дискриминации. Кинг был священником баптистской церкви, а в 1955 году присоединился к акциям борьбы за права чернокожих. За участие в ненасильственной борьбе против расовой дискриминации он получил Нобелевскую премию мира.Также 15 января родились Герои Советского Союза офицер-подводник Александр Маринеско и маршал Василий Петров. Свои дни рождения отмечают также композитор Максим Дунаевский, кинорежиссер Егор Кончаловский, актриса Екатерина Волкова и другие.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты