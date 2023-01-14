https://crimea.ria.ru/20230114/Kakoy-segodnya-prazdnik-14-yanvarya_-1117847356.html

Какой сегодня праздник: 14 января

Какой сегодня праздник: 14 января - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Какой сегодня праздник: 14 января

Сегодня во всем мире отмечают День народного целителя, в России и некоторых других странах – Старый Новый год. Еще в нашей стране празднуют День трубопроводных... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-14T00:00

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2023-01-13T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День народного целителя, в России и некоторых других странах – Старый Новый год. Еще в нашей стране празднуют День трубопроводных войск, а в Индии запускают бумажных змеев. 321 год назад русские дворяне по приказу Пера I переоделись в европейское платье, а ровно 100 лет назад была образована Московская область. Также в этот день родились "легенда № 17" советского хоккея Валерий Харламов, советская и российская актриса театра и кино Анна Самохина.Что празднуют в мире"Не выбрасывайте волокнистую часть тыквы, делайте из нее компрессы на пятки, и они станут гладкими и нежными", - мы наверняка не знаем, поможет ли тыква вашим пяткам на самом деле, но уж точно не навредит. Это и есть главная заповедь народных целителей. В эффективность их работы можно верить или нет, но поздравить с профессиональным праздником знакомых целителей стоит.Традиция дважды встречать Новый год появилась после введения в России григорианского календаря. Разница с юлианским на начало XX века составила 13 дней. Вот и появилась возможность отметить праздник дважды. Как известно, в нашей стране такие возможности стараются не упускать. Кстати, праздник отмечают также в Грузии, Украине, Беларуси, Абхазии, Македонии, Румынии, Греции, Сербии и Черногории. И вот вам занимательный факт: поскольку разница между григорианским и юлианским календарями постепенно увеличивается, в 2100 году наши потомки будут отмечать наступление Старого Нового года в ночь с 14 на 15 января.Кроме подводных и надводных сил, военно-морских, космических, береговых и самых разных других родов войск в Российской Федерации существуют еще и трубопроводные, созданные в 1952 году для установки и испытания нефтепровода нового поколения. Ныне трубопроводные войска России входят в состав Центрального управления топлива и горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях.А в индийском городе Ахмедабад сегодня устраивают традиционный фестиваль бумажных змеев. Так индийцы провожают зиму и встречают весну (им почему-то кажется, что делать это нужно непременно в середине января). Полюбоваться на красочное разнообразие змеев, как правило, собираются профессионалы и любители со всех уголков мира.Знаменательные событияВ этот день в 1700 году Петр I решил переодеть русских дворян. Для этого он велел им носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды. Сначала рады были не все, но потом привыкли. Особенно быстро оценили парики: и причесываться не нужно, и лысину можно спрятать.Ровно 100 лет назад из упраздненных Московской, Рязанской, Тверской и Тульской губернии, а также из частей Владимирской и Калужской была образована Московская область. Так что жители данной местности (которых, к слову, сейчас насчитывается более 8,5 млн) могут отметить не только Старый Новый год, но и юбилей родного края.Кто родился в этот деньВ этот день в 1948 году на свет появился "легенда № 17" Валерий Харламов – советский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира. С 1969 по 1981 годы Харламов считался самым быстрым и техничным нападающим планеты. Он отличался скоростью реакции, нестандартным подходом и входил в тройку ведущих игроков сборной СССР. На международных чемпионатах Харламов сыграл 123 матча и забил 89 голов.А в 1963-м родилась российская актриса театра и кино Анна Самохина, которая по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Режиссеры часто предлагали ей сыграть в эротических сценах. На это Анна согласилась лишь однажды – в фильме "Царская охота". В остальных случаях в откровенных сценах Самохину заменяла дублерша.Также в этот день родились один из крупнейших русских поэтов XX века Осип Мендельштам, американский кинорежиссер Стивен Эндрю Содерберг, английская актриса Эмили Уотсон, российский актер Станислав Ярушин и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты