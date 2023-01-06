https://crimea.ria.ru/20230106/Kakoy-segodnya-prazdnik-6-yanvarya-1117825326.html

Какой сегодня праздник: 6 января

Какой сегодня праздник: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Какой сегодня праздник: 6 января

В понедельник шестого января мир празднует Хур-хрум-день, у восточных христиан – Сочельник, а на Ямайке - День марунов. Также в этот день родились французская... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T00:00

2023-01-06T00:00

2023-01-06T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В понедельник шестого января мир празднует Хур-хрум-день, у восточных христиан – Сочельник, а на Ямайке - День марунов. Также в этот день родились французская героиня Жанна д’Арк, итальянский актер и певец Адриано Челентано.Что празднуют в миреВосточные христиане накануне Рождества празднуют Сочельник – святую ночь перед рождением Христа. Это заключительный день Рождественского поста. По традиции, до "вечерней звезды" за стол не садятся и не едят. С появлением на небе огонька стол накрывают белой скатертью, затем к трапезе выставляют 12 постных блюд, одно из которых сочиво – зерновая каша с медом и фруктами.Жители Ямайки отмечают День марунов. Марунами называют борцов за свободу страны, отражавших нападения Британских колониальных войск. Дата празднования приурочена ко Дню рождения капитана Куджое, который одержал победу над английской армией в 1738 году. Победа гарантировала ямайским рабам свободу и земли.Веселый праздник Хур-хрум-день или День хурмы отмечают все любители яркого сладкого фрукта. Многие называют хурму "маленьким солнцем": лакомство приносит и пользу, и радость. А почему бы не похрумкать хурмой в морозный зимний день?Знаменательные событияВ 1813 году российский император Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года, провозглашавший победу русской армии над французами.В 1834 году император Николай I принял новый Государственный гимн Российской империи "Боже, царя храни!" поэта Василия Жуковского и композитора Алексея Львова.В 1943 году в СССР для личного состава Советской Армии введены погоны.В 1992 году самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика приняла Декларацию о государственной независимости.Кто родился611 лет назад, в 1412 году, родилась национальная героиня Франции Жанна д’Арк. В 12 лет девочка стала слышать голоса святых, которые говорили, что она спасет Францию от бургундцев и англичан. В 17 лет она собрала войско и разгромила армию захватчиков. Однако вернувший власть французский король обвинил Жанну в ереси. Девушку заживо сожгли на костре. В 1920 году Католическая церковь объявила д’Арк святой.В 1911 году на свет появился народный артист СССР Николай Крючков. Актерскому мастерству Крючков научился в Московском центральном театре рабочей молодежи. Дебютировал в фильме Бориса Барнета "Окраина". Слава пришла к нему после роли Клима Ярко в ленте "Трактористы". А после фильмов: "Сталинградская битва", "Тревожная молодость", "Сорок первый" Крючков стал "живой легендой" советского кино.85-летие отмечает итальянский актер и певец Адриано Челентано. Его образование – всего пять классов начальной школы, но перед ним как гениальным самоучкой снимают шляпу даже мэтры кинематографа. Он выпустил более 40 музыкальных альбомов и снялся почти в полусотне фильмов. В России Челентано знаменит по лентам: "Блеф", "Бинго-бонго", "Укрощение строптивого", "Джекпот".Также шестого января родились экс-супруга президента РФ Людмила Путина, российский актер Алексей Маклаков, британский актер Эдди Редмэйн, российская супермодель Ирина Шейк и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, миа "россия сегодня", в мире, рождество христово