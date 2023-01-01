https://crimea.ria.ru/20230101/afisha-novogodnikh-predstavleniy-dlya-detey-v-teatrakh-simferopolya-1126012673.html

Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя

Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя

Театрализованные представления и зрелищные спектакли ждут юных зрителей в театрах Симферополя в течение всех новогодних каникул. Постановками порадуют Крымский... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T18:54

2023-01-01T18:54

2023-01-01T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Театрализованные представления и зрелищные спектакли ждут юных зрителей в театрах Симферополя в течение всех новогодних каникул. Постановками порадуют Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Государственный академический музыкальный театр и Театр кукол.Афиша Крымского драмтеатра имени ГорькогоДля маленьких зрителей артистами театра подготовлены новогодние представления "Щелкунчик" (5, 6, 7, 8 января) и "По щучьему велению, или У Емели Новый год!" (2, 3, 4 января). Это – главные праздничные спектакли театра для детей, рассказала руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра им. Горького Людмила Касьяненко в эфире радио "Спутник в Крыму".После новогодних каникул театр вплотную займется подготовкой к празднованию 200-летия со дня рождения писателя и драматурга Александра Островского, которое ознаменуется постановками "Волки и овцы" и "Женитьба Бальзаминова".Что покажет Государственный академический музыкальный театрМузтеатр порадует детей и их родителей не только яркими и зрелищными спектаклями, но и настоящим приключением перед началом постановок. Так, юных зрителей будут ждать главные персонажи праздника - Дед Мороз, Снегурочка, а также любимые герои мультфильмов и сказок. Они подготовили различные игры, викторины, марафоны и квесты.Крымский театр куколОсновные январские спектакли пройдут на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Так, 2 и 3 января здесь покажут сказку "Путешествие голубой стрелы", 4 января - "Снежные человечки и солнышко", 6 и 7 января – "Морозко", 8 января – "Рукавичка".

https://crimea.ria.ru/20221231/gde-i-kak-provedut-krymchane-novyy-god-i-vykhodnye--opros--1126219771.html

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