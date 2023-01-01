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Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя
Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя
Театрализованные представления и зрелищные спектакли ждут юных зрителей в театрах Симферополя в течение всех новогодних каникул. Постановками порадуют Крымский... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T18:54
2023-01-01T18:54
2023-01-01T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Театрализованные представления и зрелищные спектакли ждут юных зрителей в театрах Симферополя в течение всех новогодних каникул. Постановками порадуют Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Государственный академический музыкальный театр и Театр кукол.Афиша Крымского драмтеатра имени ГорькогоДля маленьких зрителей артистами театра подготовлены новогодние представления "Щелкунчик" (5, 6, 7, 8 января) и "По щучьему велению, или У Емели Новый год!" (2, 3, 4 января). Это – главные праздничные спектакли театра для детей, рассказала руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра им. Горького Людмила Касьяненко в эфире радио "Спутник в Крыму".После новогодних каникул театр вплотную займется подготовкой к празднованию 200-летия со дня рождения писателя и драматурга Александра Островского, которое ознаменуется постановками "Волки и овцы" и "Женитьба Бальзаминова".Что покажет Государственный академический музыкальный театрМузтеатр порадует детей и их родителей не только яркими и зрелищными спектаклями, но и настоящим приключением перед началом постановок. Так, юных зрителей будут ждать главные персонажи праздника - Дед Мороз, Снегурочка, а также любимые герои мультфильмов и сказок. Они подготовили различные игры, викторины, марафоны и квесты.Крымский театр куколОсновные январские спектакли пройдут на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Так, 2 и 3 января здесь покажут сказку "Путешествие голубой стрелы", 4 января - "Снежные человечки и солнышко", 6 и 7 января – "Морозко", 8 января – "Рукавичка".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новый год 2023, новости крыма, крым, общество, культура
Афиша новогодних представлений для детей в театрах Симферополя
Новогодняя афиша для детей в театрах Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Театрализованные представления и зрелищные спектакли ждут юных зрителей в театрах Симферополя в течение всех новогодних каникул. Постановками порадуют Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Государственный академический музыкальный театр и Театр кукол.
Афиша Крымского драмтеатра имени Горького
Для маленьких зрителей артистами театра подготовлены новогодние представления "Щелкунчик" (5, 6, 7, 8 января) и "По щучьему велению, или У Емели Новый год!" (2, 3, 4 января). Это – главные праздничные спектакли театра для детей, рассказала руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра им. Горького Людмила Касьяненко в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Для самых юных зрителей подготовлен настоящий марафон. С 24 декабря мы уже играем спектакль "Царевна Несмеяна" на Новой сцене, кроме того, в течение всех каникул на Основной сцене мы показываем "По щучьему велению, или У Емели Новый год" и "Щелкунчика". Это два наших спектакля, которые мы играем именно в новогодние праздники. Они необыкновенные, яркие, зрелищные", - рассказала Касьяненко.
После новогодних каникул театр вплотную займется подготовкой к празднованию 200-летия со дня рождения писателя и драматурга Александра Островского, которое ознаменуется постановками "Волки и овцы" и "Женитьба Бальзаминова".
Что покажет Государственный академический музыкальный театр
Музтеатр порадует детей и их родителей не только яркими и зрелищными спектаклями, но и настоящим приключением перед началом постановок. Так, юных зрителей будут ждать главные персонажи праздника - Дед Мороз, Снегурочка, а также любимые герои мультфильмов и сказок. Они подготовили различные игры, викторины, марафоны и квесты.
После развлечений дети смогут посмотреть один из спектаклей – "Царевна-лягушка" (2 января), "Пиратский праздник – Новый год" (3 января), "Спящая красавица"(4 января), "Снежная королева" (5 января), "Огниво" (6 января), "Бал для Золушки" (8 января).
Крымский театр кукол
Основные январские спектакли пройдут на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Так, 2 и 3 января здесь покажут сказку "Путешествие голубой стрелы", 4 января - "Снежные человечки и солнышко", 6 и 7 января – "Морозко", 8 января – "Рукавичка".
А на сцене Дома офицеров 5 января можно будет увидеть премьеру "Джаз-Мороз". Это тот же самый новогодний волшебник, который вместо волшебной палочки держит в руках дирижерскую. Юных зрителей ждут невероятные встречи и приключения, которые пройдут под звуки джаза.