https://crimea.ria.ru/20221231/umer-papa-rimskiy-na-pokoe-benedikt-xvi-1126224836.html

Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер), который занимал Апостольский престол до февраля 2013 года, скончался в субботу в Ватикане на... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T12:51

2022-12-31T12:51

2022-12-31T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер), который занимал Апостольский престол до февраля 2013 года, скончался в субботу в Ватикане на 96-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщает РИА Новости.В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Понтифик призвал молитвенно поддержать своего предшественника на Апостольском престоле, "попросив Господа, чтобы он утешил и поддержал его в этом свидетельстве любви к церкви до самого конца". Позже стало известно, что состояние здоровья почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола. До последнего дня он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.

https://crimea.ria.ru/20221229/umer-korol-futbola-pele-1126203815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, утраты, общество