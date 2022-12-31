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Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер), который занимал Апостольский престол до февраля 2013 года, скончался в субботу в Ватикане на... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер), который занимал Апостольский престол до февраля 2013 года, скончался в субботу в Ватикане на 96-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщает РИА Новости.В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Понтифик призвал молитвенно поддержать своего предшественника на Апостольском престоле, "попросив Господа, чтобы он утешил и поддержал его в этом свидетельстве любви к церкви до самого конца". Позже стало известно, что состояние здоровья почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста.Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола. До последнего дня он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.
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в мире, утраты, общество
Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

Ватикан: Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни

12:51 31.12.2022 (обновлено: 12:52 31.12.2022)
 
© AP Photo ANDREW MEDICHINIПапа Бенедикт XVI
Папа Бенедикт XVI - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo ANDREW MEDICHINI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер), который занимал Апостольский престол до февраля 2013 года, скончался в субботу в Ватикане на 96-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщает РИА Новости.
"С болью сообщаю, что почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", - сообщил официальный представитель Ватикана.
В среду в ходе всеобщей аудиенции в Ватикане папа Римский Франциск попросил верующих вознести особую молитву о Бенедикте XVI, отметив, что он "очень болен". Понтифик призвал молитвенно поддержать своего предшественника на Апостольском престоле, "попросив Господа, чтобы он утешил и поддержал его в этом свидетельстве любви к церкви до самого конца". Позже стало известно, что состояние здоровья почетного понтифика ухудшилось в силу его преклонного возраста.
Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от папского престола. До последнего дня он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae, находящемся в Ватиканских садах.
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