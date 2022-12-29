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Крымчанин до смерти забил сожительницу
Крымчанин до смерти забил сожительницу - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Крымчанин до смерти забил сожительницу
В Красноперекопском районе крымчанин в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою сожительницу. Суд на основании обвинительного вердикта коллегии... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе крымчанин в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою сожительницу. Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Отмечается, что ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть."Судом установлено, что 10 мая прошлого года неоднократно судимый местный житель на почве внезапно возникших неприязненных отношений и употреблении алкоголя, нанес не менее 30 ударов руками и ногами своей сожительнице. 16 ударов пришлись в голову женщины", – сказано сообщение.36-летняя крымчанка спустя несколько часов скончалась от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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крым, происшествия, прокуратура республики крым, красноперекопск, общество, суды крыма, закон и право, новости крыма
Крымчанин до смерти забил сожительницу
В Крыму мужчина приговорен к 8,5 годам заключение за смертельные побои сожительнице
10:04 29.12.2022 (обновлено: 10:05 29.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе крымчанин в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою сожительницу. Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Отмечается, что ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть.
"Судом установлено, что 10 мая прошлого года неоднократно судимый местный житель на почве внезапно возникших неприязненных отношений и употреблении алкоголя, нанес не менее 30 ударов руками и ногами своей сожительнице. 16 ударов пришлись в голову женщины", – сказано сообщение.
36-летняя крымчанка спустя несколько часов скончалась от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.