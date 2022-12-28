https://crimea.ria.ru/20221228/novye-subekty-rf-dolzhny-byt-polnostyu-osvobozhdeny--lavrov-1126181208.html

Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров

Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов. Донецкая и Луганская народные РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T20:24

2022-12-28T20:24

2022-12-28T20:24

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новые регионы россии

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

сво

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125631262_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_b846fe3bca5f27c2cb54204232a40ed5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны быть полностью освобождены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на уточняющий вопрос, о каких границах новых субъектов РФ идет речь, министр сказал: "Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией". Лавров подтвердил, что эти территории России еще предстоит освободить. Глава МИД РФ добавил, что еще одной важнейшей целью специальной военной операции является "недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.

https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html

новые регионы россии

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новые регионы россии, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), сво, политика, новости