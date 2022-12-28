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Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров
Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров
Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов. Донецкая и Луганская народные РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T20:24
2022-12-28T20:24
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новые регионы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны быть полностью освобождены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на уточняющий вопрос, о каких границах новых субъектов РФ идет речь, министр сказал: "Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией". Лавров подтвердил, что эти территории России еще предстоит освободить. Глава МИД РФ добавил, что еще одной важнейшей целью специальной военной операции является "недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новые регионы россии, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), сво, политика, новости
Новые субъекты РФ должны быть полностью освобождены – Лавров

Лавров: наш приоритет – полное освобождение территории новых субъектов РФ

20:24 28.12.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны быть полностью освобождены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Отвечая на уточняющий вопрос, о каких границах новых субъектов РФ идет речь, министр сказал: "Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией".
Лавров подтвердил, что эти территории России еще предстоит освободить. Глава МИД РФ добавил, что еще одной важнейшей целью специальной военной операции является "недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новые регионы РоссииУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПолитикаНовости
 
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