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Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022 - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022 - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
В Симферополе состоялся финал ежегодной премии HR Brand Crimea, эксперты которой четвертый год подряд определяют лучших работодателей Крыма. По итогам... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T12:56
2022-12-28T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся финал ежегодной премии HR Brand Crimea, эксперты которой четвертый год подряд определяют лучших работодателей Крыма. По итогам голосования определены 30 победителей в девяти номинациях. В трех из них – "Карьерный рост", "Корпоративное волонтерство" и "Выбор молодежи" – победу одержал курорт Mriya Resort &amp; SPA, который впервые принял участие в премии.В номинации "Корпоративное волонтерство" эксперты отметили созданный курортом в 2021 году "Департамент добрых дел". Это социальная миссия, в которую вошли более 200 сотрудников. Они оказывают волонтерскую помощь по шести направлениям. За год работы помощь "Департамента" получили более 700 человек. Волонтеры Mriya Resort &amp; SPA также провели более 100 мероприятий, отправили более 600 кг гуманитарной помощи, наладили партнерство с 12 организациями.Помимо основных, были объявлены специальные номинации, среди которых "Выбор молодежи", где студенты Крымского федерального университета выбирали наиболее привлекательных для себя работодателей. Лучшим работодателем, по мнению молодежи, стал Mriya Resort &amp; SPA.Кроме того, курорт стал победителем премии II степени в номинации "Обучение и развитие" с проектом "Система обучения в Mriya Resort". В рамках этого проекта более двух тысяч сотрудников ежегодно проходят обучение по самым важным дисциплинам, развиваясь личностно и профессионально. В частности, в прошлом году обучение прошли 250 руководителей среднего звена, треть из них уже в этом году получили повышение.Курорт также был отмечен Благодарностью минтруда Крыма за успешную работу в развитии кадрового потенциала республики и обеспечение комфортных условий для развития, мотивации и карьерного роста сотрудников.HR Brand Crimea — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году и проводится четвертый год в Крыму. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comID 4CQwVszH9pSWMU6Zggp
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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mriya resort &spa, туризм в крыму, отдых, крым, общество, новости, новости крыма
Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022

Курорт Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях ежегодной премии HR Brand Crimea 2022

12:56 28.12.2022 (обновлено: 12:58 28.12.2022)
 
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
© Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся финал ежегодной премии HR Brand Crimea, эксперты которой четвертый год подряд определяют лучших работодателей Крыма. По итогам голосования определены 30 победителей в девяти номинациях. В трех из них – "Карьерный рост", "Корпоративное волонтерство" и "Выбор молодежи" – победу одержал курорт Mriya Resort & SPA, который впервые принял участие в премии.
"В номинации "Карьерный рост" курорт Mriya Resort & SPA представил проект "Клуб лидеров", который направлен на развитие и обучение персонала. 80% выпускников проекта получили повышение по карьерной лестнице или запустили собственные проекты на территории курорта. Самые интересные из них: первое соревнование по триатлону в Крыму Mriyathlon, грибная ферма на территории отеля, экскурсии по производству и мастер-классы от сыроваров в проекте "Сырный погреб WINEPARK", – уточнили в пресс-службе курорта.
В номинации "Корпоративное волонтерство" эксперты отметили созданный курортом в 2021 году "Департамент добрых дел". Это социальная миссия, в которую вошли более 200 сотрудников. Они оказывают волонтерскую помощь по шести направлениям. За год работы помощь "Департамента" получили более 700 человек. Волонтеры Mriya Resort & SPA также провели более 100 мероприятий, отправили более 600 кг гуманитарной помощи, наладили партнерство с 12 организациями.
Помимо основных, были объявлены специальные номинации, среди которых "Выбор молодежи", где студенты Крымского федерального университета выбирали наиболее привлекательных для себя работодателей. Лучшим работодателем, по мнению молодежи, стал Mriya Resort & SPA.
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
© Mriya Resort & SPA
Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
Кроме того, курорт стал победителем премии II степени в номинации "Обучение и развитие" с проектом "Система обучения в Mriya Resort". В рамках этого проекта более двух тысяч сотрудников ежегодно проходят обучение по самым важным дисциплинам, развиваясь личностно и профессионально. В частности, в прошлом году обучение прошли 250 руководителей среднего звена, треть из них уже в этом году получили повышение.
Курорт также был отмечен Благодарностью минтруда Крыма за успешную работу в развитии кадрового потенциала республики и обеспечение комфортных условий для развития, мотивации и карьерного роста сотрудников.
HR Brand Crimea — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году и проводится четвертый год в Крыму. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом.
*реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
ID 4CQwVszH9pSWMU6Zggp
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