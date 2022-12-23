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Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области
Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области
Власти Запорожской области не видят готовности к наступлению украинских войск, которые находятся в деморализованном состоянии и регулярно подвергаются ударам... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T14:22
2022-12-23T14:22
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области не видят готовности к наступлению украинских войск, которые находятся в деморализованном состоянии и регулярно подвергаются ударам российской артиллерии. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам врио губернатора, находящиеся на линии соприкосновения в Запорожской области украинские подразделения слабы и деморализованы."Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации. Готовности у них абсолютно нет никакой", — отметил он.Балицкий подчеркнул, что российских сил уна линии соприкосновения достаточно для того, чтобы "точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта".
https://crimea.ria.ru/20221223/kpp-vasilevka-v-zaporozhskoy-oblasti-zakryt-iz-za-diversantov--vlasti-1126098004.html
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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости
Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области

Балицкий: не видим готовности ВСУ к наступлению, украинские войска деморализованы

14:22 23.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области не видят готовности к наступлению украинских войск, которые находятся в деморализованном состоянии и регулярно подвергаются ударам российской артиллерии. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы отслеживаем ситуацию в той зоне досягаемости, не даем противнику собраться для нанесения удара. Как только они собираются больше той величины, которая эффективна для поражения артиллерии, наши их прорежают. Пока мы не видим на сегодняшний день готовности украинской стороны для нанесения удара", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио губернатора, находящиеся на линии соприкосновения в Запорожской области украинские подразделения слабы и деморализованы.
"Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации. Готовности у них абсолютно нет никакой", — отметил он.
Балицкий подчеркнул, что российских сил уна линии соприкосновения достаточно для того, чтобы "точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта".
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Евгений БалицкийЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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