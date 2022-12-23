https://crimea.ria.ru/20221223/balitskiy-otsenil-gotovnost-vsu-nastupat-v-zaporozhskoy-oblasti-1126098233.html

Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области

Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области

Власти Запорожской области не видят готовности к наступлению украинских войск, которые находятся в деморализованном состоянии и регулярно подвергаются ударам... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T14:22

2022-12-23T14:22

2022-12-23T14:22

евгений балицкий

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области не видят готовности к наступлению украинских войск, которые находятся в деморализованном состоянии и регулярно подвергаются ударам российской артиллерии. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам врио губернатора, находящиеся на линии соприкосновения в Запорожской области украинские подразделения слабы и деморализованы."Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации. Готовности у них абсолютно нет никакой", — отметил он.Балицкий подчеркнул, что российских сил уна линии соприкосновения достаточно для того, чтобы "точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта".

https://crimea.ria.ru/20221223/kpp-vasilevka-v-zaporozhskoy-oblasti-zakryt-iz-za-diversantov--vlasti-1126098004.html

запорожская область

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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости