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Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма
Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T11:50
2022-12-21T11:50
2022-12-21T11:50
запорожская область
крым
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма.По его словам, Ворона — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт.Так, в 2020-2022 годах он возглавлял Корпорацию развития Крыма, которая занимается поиском и привлечением инвесторов в регион, продвижением полуострова на российском и зарубежных рынках. После этого стал советником главы республики Сергея Аксенова.До 2014 года занимал руководящие посты в различных госструктурах Украины. По данным из открытых источников, в разные годы был замглавы МВД, замминистра юстиции, главой Государственной регистрационной службы Украины.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, крым, сергей аксенов, евгений балицкий, общество, политика, государственная дума рф, совет федерации
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма