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Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма
Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T11:50
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запорожская область
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма.По его словам, Ворона — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт.Так, в 2020-2022 годах он возглавлял Корпорацию развития Крыма, которая занимается поиском и привлечением инвесторов в регион, продвижением полуострова на российском и зарубежных рынках. После этого стал советником главы республики Сергея Аксенова.До 2014 года занимал руководящие посты в различных госструктурах Украины. По данным из открытых источников, в разные годы был замглавы МВД, замминистра юстиции, главой Государственной регистрационной службы Украины.
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запорожская область, крым, сергей аксенов, евгений балицкий, общество, политика, государственная дума рф, совет федерации
Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма

Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма

11:50 21.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДмитрий Ворона
Дмитрий Ворона - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма.

"Моим указом полномочиями сенатора Российской Федерации — представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Ворона Дмитрий Николаевич", — сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Ворона — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт.
Так, в 2020-2022 годах он возглавлял Корпорацию развития Крыма, которая занимается поиском и привлечением инвесторов в регион, продвижением полуострова на российском и зарубежных рынках. После этого стал советником главы республики Сергея Аксенова.
До 2014 года занимал руководящие посты в различных госструктурах Украины. По данным из открытых источников, в разные годы был замглавы МВД, замминистра юстиции, главой Государственной регистрационной службы Украины.
Запорожская областьКрымСергей АксеновЕвгений БалицкийОбществоПолитикаГосударственная Дума РФСовет Федерации
 
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