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Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма

Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма

Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T11:50

2022-12-21T11:50

2022-12-21T11:50

запорожская область

крым

сергей аксенов

евгений балицкий

общество

политика

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, ранее возглавлявший Корпорацию развития Крыма.По его словам, Ворона — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт.Так, в 2020-2022 годах он возглавлял Корпорацию развития Крыма, которая занимается поиском и привлечением инвесторов в регион, продвижением полуострова на российском и зарубежных рынках. После этого стал советником главы республики Сергея Аксенова.До 2014 года занимал руководящие посты в различных госструктурах Украины. По данным из открытых источников, в разные годы был замглавы МВД, замминистра юстиции, главой Государственной регистрационной службы Украины.

запорожская область

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, крым, сергей аксенов, евгений балицкий, общество, политика, государственная дума рф, совет федерации