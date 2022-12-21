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Херсонская область получила 87 новых школьных автобусов
Херсонская область получила 87 новых школьных автобусов - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Херсонская область получила 87 новых школьных автобусов
Херсонская область получила новые школьные автобусов, для перевозки детей из поселков, сел и отдаленных районов к месту учебы, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T12:27
2022-12-21T12:27
2022-12-21T12:27
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
образование в россии
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Херсонская область получила новые школьные автобусов, для перевозки детей из поселков, сел и отдаленных районов к месту учебы, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Всего, по данным пресс-службы, в область передали 87 современных автобусов.Он также сообщил, что в рамках перевода местных школ на российские стандарты образования, в школах области откроют кружки по шахматам, футболу, музыке и так далее.Ранее сообщалось, что в этом учебном году в Херсонской области открылась 91 школа, 62 детских сада, 10 учреждений дополнительного образования, 17 колледжей, четыре вуза и Академия непрерывного образования. Как заявлял Кравцов, поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях остается в числе приоритетных задач Минпросвещения России.Читайте также на РИА Новости Крым:Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в РоссиюУкраинский язык оставят в школах Запорожской области – КравцовКак родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
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РИА Новости Крым
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херсонская область, образование в россии, общество, новые регионы россии, новости
Херсонская область получила 87 новых школьных автобусов
Минпросвещения РФ: школам Херсонской области передали новые автобусы