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Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей

Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей

Объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" превысил миллиард рублей, за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T13:14

2022-12-20T13:14

2022-12-20T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" превысил миллиард рублей, за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба банка.В середине ноября совокупный размер размещенных в крымском филиале средств составлял порядка 500 миллионов рублей, сегодня - уже более миллиарда. Большинство жителей региона предпочитают прибыльные долгосрочные вклады.По ее словам, в портфеле пассивов значительно выросли инвестиционные инструменты, в том числе вклады в акции и облигации. Но в большей степени – в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), главным преимуществом которых является более высокая в сравнении с классическими сберегательными продуктами доходность."При этом для приобретения ПИФов не требуются большие суммы, первый вклад может составлять несколько сотен рублей. Этот инструмент особенно удобен, когда у клиента есть желание вложить деньги в ценные бумаги, но нет достаточно времени или профессиональных знаний для самостоятельного анализа рынка и принятия инвестиционных решений", – заключила Светлана Сидорова.Ранее Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.* реклама ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru4CQwVszH9pSWM1o46p2

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, промсвязьбанк (псб), экономика