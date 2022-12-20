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Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей
Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей
Объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" превысил миллиард рублей, за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T13:14
2022-12-20T13:14
2022-12-20T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" превысил миллиард рублей, за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба банка.В середине ноября совокупный размер размещенных в крымском филиале средств составлял порядка 500 миллионов рублей, сегодня - уже более миллиарда. Большинство жителей региона предпочитают прибыльные долгосрочные вклады.По ее словам, в портфеле пассивов значительно выросли инвестиционные инструменты, в том числе вклады в акции и облигации. Но в большей степени – в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), главным преимуществом которых является более высокая в сравнении с классическими сберегательными продуктами доходность."При этом для приобретения ПИФов не требуются большие суммы, первый вклад может составлять несколько сотен рублей. Этот инструмент особенно удобен, когда у клиента есть желание вложить деньги в ценные бумаги, но нет достаточно времени или профессиональных знаний для самостоятельного анализа рынка и принятия инвестиционных решений", – заключила Светлана Сидорова.Ранее Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.* реклама ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru4CQwVszH9pSWM1o46p2
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новости крыма, крым, промсвязьбанк (псб), экономика
Сумма вкладов крымчан в ПСБ превысила миллиард рублей
За месяц совокупный размер размещенных средств в крымском филиале ПСБ удвоился
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Объем вкладов крымчан в "Промсвязьбанк" превысил миллиард рублей, за месяц сумма доверенных банку средств удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В середине ноября совокупный размер размещенных в крымском филиале средств составлял порядка 500 миллионов рублей, сегодня - уже более миллиарда. Большинство жителей региона предпочитают прибыльные долгосрочные вклады.
"ПСБ оказывает банковские услуги в Крыму более восьми месяцев, и сегодня мы видим высокую востребованность наших финансовых предложений со стороны крымчан. В части сберегательных продуктов она выражается в двукратном увеличении объема пассивов за последний месяц. Клиенты отдают предпочтение наиболее доходным "длинным" вкладам. При этом более половины операций по управлению сбережениями происходит онлайн в мобильном и интернет-банке", – рассказала управляющий крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
По ее словам, в портфеле пассивов значительно выросли инвестиционные инструменты, в том числе вклады в акции и облигации. Но в большей степени – в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), главным преимуществом которых является более высокая в сравнении с классическими сберегательными продуктами доходность.
"При этом для приобретения ПИФов не требуются большие суммы, первый вклад может составлять несколько сотен рублей. Этот инструмент особенно удобен, когда у клиента есть желание вложить деньги в ценные бумаги, но нет достаточно времени или профессиональных знаний для самостоятельного анализа рынка и принятия инвестиционных решений", – заключила Светлана Сидорова.
Ранее Промсвязьбанк профинансировал
модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.
* реклама ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru