https://crimea.ria.ru/20221218/Kakoy-segodnya-prazdnik-18-dekabrya_-1117764328.html

Какой сегодня праздник: 18 декабря

Какой сегодня праздник: 18 декабря - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Какой сегодня праздник: 18 декабря

Сегодня весь мир отмечает Международный день мигранта, россияне поздравляют работников органов ЗАГСа, в США празднуют День аутсайдера. А еще это праздник для... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-18T00:00

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2022-12-17T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир отмечает Международный день мигранта, россияне поздравляют работников органов ЗАГСа, в США празднуют День аутсайдера. А еще это праздник для тех, кто любит сладко поспать и понежиться под теплым пледом – День сворачивания в клубочек. Ровно 189 лет назад впервые был исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни", а 157 лет назад в США отменили рабство. Родились в этот день советско-российский актер Юрий Никулин, американский кинорежиссер Стивен Спилберг.Что празднуют в миреСчитается, что первые миграции людей случились, когда племена Homo Erectus перекочевали из Африки в Евразию. Это произошло 1,8 млн лет назад. С тех пор люди все время куда-то перемещаются, и, по статистике ООН, сейчас в мире насчитывается 244 миллиона международных мигрантов. Все они сегодня могут друг друга поздравить с Международным днем мигранта.18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа в России. Все потому, что именно в этот день в 1917 году был подписан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния", по которому все они признавались действительными, только если регистрировались в госорганах. Кстати, в некоторых странах можно зарегистрировать брак по доверенности: невеста приходит в ЗАГС одна, а вместо жениха берет с собой нотариально заверенную доверенность от него. В нашей стране "без меня меня женить" нельзя.А в США сегодня празднуют День аутсайдера. Так что, если вам не очень везет и вы почему-то все время оказываетесь на последнем месте, не расстраивайтесь, а лучше отмечайте праздник.А еще это праздник для тех, кто любит сладко поспать и понежиться под теплым пледом – День сворачивания в клубочек. Но даже если вы сворачиваетесь в клубочек лучше всех, все равно чемпионами по сворачиванию остаются ежи и кошки. Кстати, последние часто делают так перед дождем.Знаменательные датыВ 1816 году Пушкин и Жуковский взяли да и перевели на русский язык английский гимн "Боже, храни Короля!". Спустя 17 лет Жуковский (уже без Пушкина) его немножко переделал и получился привычный для слуха вариант "Боже, Царя храни!". Впервые он прозвучал 18 декабря 1833 года в московском Большом театре.В этот день в 1865 году американский президент Авраам Линкольн внес в Конституцию 13-ю поправку об отмене рабства. Уже через год чернокожие граждане могли пользоваться теми же правами, что и белые, а также рассчитывать на защиту закона. Правда, еще через 30 лет конгрессмены стали проводить политику расовой сегрегации, что привело к разжиганию ненависти в обществе. Но в целом жизнь бывших рабов стала приятнее.Кто родился в этот день18 декабря 1981 года на свет появился советский и российский артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий, Народный артист СССР Юрий Никулин. Юрий Владимирович верил в судьбу. Как-то у него спросили, что в его понимании значит судьба. На это любимый актер ответил в свойственной ему манере: "Для меня это ситуация, когда по одним рельсам навстречу друг другу ночью на полных парах несутся два поезда. Несутся — и все-таки не встречаются… А знаете, почему? Не судьба…"Свое 74-летие сегодня празднует американский кинорежиссер Стивен Спилберг. Как вы думаете, кто чаще всего снимался в фильмах Спилберга? Том Хэнкс, Харрисон Форд? А вот и нет. Ответ – собака режиссера. Кокер-спаниель Элмер может похвастаться завидным актерским резюме.Также 18 декабря свои дни рождения отмечают американские актеры Брэд Питт и Кэти Холмс, российский фигурист Илья Авербух, американская певица Кристина Агилера и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты