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Какой сегодня праздник: 16 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Какой сегодня праздник: 16 декабря
Какой сегодня праздник: 16 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Какой сегодня праздник: 16 декабря
РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-16T00:00
2022-12-15T13:29
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День покорения вершин и День лохматых, а на Руси в этот день предпочитали поменьше говорить (потом расскажем почему). В этот день в 1899 году основан итальянский футбольный клуб "Милан", а в 1946-м Кристиан Диор открыл собственный Дом моды. В этот день родились немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен, а еще — советский и российский журналист, ведущий популярной телепередачи "В поисках приключений" Михаил Кожухов.Что празднуют в миреБританские ученые когда-то доказали, что они самые умные на свете. И еще они доказали, что на Земле не может быть гор выше 15 км, иначе они разрушились бы под собственной тяжестью. Зачем они это доказывали — непонятно, ведь самую высокую гору в мире давно измерили другие ученые и всем об этом рассказали (если кто не слышал – это 8848-метровый Эверест). Впрочем, те, для кого такие высоты недостаточны, и вообще на планете маловато места, чтобы разгуляться, могут отправиться на Марс. Именно здесь находится самая высокая гора в Солнечной системе — древний вулкан Олимп высотой 26 км. Вот это был бы знатный День покорения вершин!Если же вы все-таки решили отложить марсианское восхождение на другой день, сегодня можете отметить День лохматых, когда можно не расчесываться. Кстати, самый лохматый в мире человек – вьетнамец Нгуен Ван Цзян. Он не стриг волосы с тех пор, как ему исполнилось 15. За 77 лет его волосы выросли на несколько метров в длину и весят 2 килограмма.А еще на 16 декабря выпадает народный праздник Иван Молчальник, который издавна отмечали на Руси. Наши предки верили, что помолчав в этот день, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Попробуем?Знаменательные датыВ этот день в 1899 году англичанин Альфред Эдвардсон основал итальянский футбольный клуб "Милан". Сегодня суммарная стоимость игроков команды составляет 232 млн евро. Впрочем, "Милан" еще не самый дорогой. Ребята из английского "Ливерпуля" все вместе тянут на 1 млрд 100 млн евро!В 1946 году французский модельер Кристиан Диор при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака открыл свой Дом моды на авеню Монтень в Париже. А уже в 1947-ом Дом "Christian Dior" представил первую коллекцию. Всем понравилось. Кроме мадемуазель Коко, которая назвала работы своего коллеги "главным ужасом конца 1940-х для моды".Кто родился в этот деньВ этот день 252 года назад родился немецкий композитор и пианист Людвиг Ван Бетховен. Принято считать, что к 27 годам Бетховен начал терять слух, а 48-й День рождения встретил полностью глухим. Но вот историк музыки Теодор Альбрехт провел исследование и выяснил, что композитор до самых последних дней немного слышал левым ухом.16 декабря 1956 года родился тележурналист, ведущий популярной программы "В поисках приключений" Михаил Кожухов. За четыре года существования программы было снято больше 100 выпусков в 30 странах мира. Кожухов получил за эту программу премию "ТЭФИ" в номинации "Лучший ведущий". Так же он вел передачи "Вокруг света", "Далеко и еще дальше" и другие.Также в этот день родились английская романистка Джейн Остин, русский живописец, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский, светский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 16 декабря

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 16 декабря

00:00 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукНовый экстремальный маршрут на Ай-Петри
Новый экстремальный маршрут на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День покорения вершин и День лохматых, а на Руси в этот день предпочитали поменьше говорить (потом расскажем почему). В этот день в 1899 году основан итальянский футбольный клуб "Милан", а в 1946-м Кристиан Диор открыл собственный Дом моды. В этот день родились немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен, а еще — советский и российский журналист, ведущий популярной телепередачи "В поисках приключений" Михаил Кожухов.

Что празднуют в мире

Британские ученые когда-то доказали, что они самые умные на свете. И еще они доказали, что на Земле не может быть гор выше 15 км, иначе они разрушились бы под собственной тяжестью. Зачем они это доказывали — непонятно, ведь самую высокую гору в мире давно измерили другие ученые и всем об этом рассказали (если кто не слышал – это 8848-метровый Эверест).
Впрочем, те, для кого такие высоты недостаточны, и вообще на планете маловато места, чтобы разгуляться, могут отправиться на Марс. Именно здесь находится самая высокая гора в Солнечной системе — древний вулкан Олимп высотой 26 км. Вот это был бы знатный День покорения вершин!
Если же вы все-таки решили отложить марсианское восхождение на другой день, сегодня можете отметить День лохматых, когда можно не расчесываться. Кстати, самый лохматый в мире человек – вьетнамец Нгуен Ван Цзян. Он не стриг волосы с тех пор, как ему исполнилось 15. За 77 лет его волосы выросли на несколько метров в длину и весят 2 килограмма.
А еще на 16 декабря выпадает народный праздник Иван Молчальник, который издавна отмечали на Руси. Наши предки верили, что помолчав в этот день, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Попробуем?

Знаменательные даты

В этот день в 1899 году англичанин Альфред Эдвардсон основал итальянский футбольный клуб "Милан". Сегодня суммарная стоимость игроков команды составляет 232 млн евро. Впрочем, "Милан" еще не самый дорогой. Ребята из английского "Ливерпуля" все вместе тянут на 1 млрд 100 млн евро!
В 1946 году французский модельер Кристиан Диор при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака открыл свой Дом моды на авеню Монтень в Париже. А уже в 1947-ом Дом "Christian Dior" представил первую коллекцию. Всем понравилось. Кроме мадемуазель Коко, которая назвала работы своего коллеги "главным ужасом конца 1940-х для моды".

Кто родился в этот день

В этот день 252 года назад родился немецкий композитор и пианист Людвиг Ван Бетховен. Принято считать, что к 27 годам Бетховен начал терять слух, а 48-й День рождения встретил полностью глухим. Но вот историк музыки Теодор Альбрехт провел исследование и выяснил, что композитор до самых последних дней немного слышал левым ухом.
16 декабря 1956 года родился тележурналист, ведущий популярной программы "В поисках приключений" Михаил Кожухов. За четыре года существования программы было снято больше 100 выпусков в 30 странах мира. Кожухов получил за эту программу премию "ТЭФИ" в номинации "Лучший ведущий". Так же он вел передачи "Вокруг света", "Далеко и еще дальше" и другие.
Также в этот день родились английская романистка Джейн Остин, русский живописец, один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский, светский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин.
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
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Заголовок открываемого материала
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