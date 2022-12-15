https://crimea.ria.ru/20221215/v-krymu-budut-sudit-instruktora-po-proizvodstvu-narkotikov-1125910362.html
В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков
В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков - РИА Новости Крым, 15.12.2022
В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков
В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T15:13
2022-12-15T15:13
2022-12-15T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, подсудимый предоставил двум знакомым жителям Алтайского края инструкцию производства наркотического средства, по которой они изготовили мефедрон.Присяжные проанализировали доказательства по делу и сочли подсудимого виновным в пособничестве в незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. На основании обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.В прокуратуре уточнили, что два других фигуранта дела — жители Алтайского края – за изготовление наркотиков приговорены к 17 и 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
https://crimea.ria.ru/20221206/v-krymu-dvum-zakladchikam-grozit-po-20-let-kolonii-za-sbyt-narkotikov-1125703523.html
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, новости, общество
В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков
Прокуратура: жителю Крыма грозит срок по делу о крупной партии наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, подсудимый предоставил двум знакомым жителям Алтайского края инструкцию производства наркотического средства, по которой они изготовили мефедрон.
"В дальнейшем его знакомые изготовили в подсобном помещении на территории домовладения, расположенного в одном из районов республики, более 6 кг мефедрона, используя предоставленную обвиняемым инструкцию".
Присяжные проанализировали доказательства по делу и сочли подсудимого виновным в пособничестве в незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. На основании обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.
В прокуратуре уточнили, что два других фигуранта дела — жители Алтайского края – за изготовление наркотиков приговорены к 17 и 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.