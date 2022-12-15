https://crimea.ria.ru/20221215/v-krymu-budut-sudit-instruktora-po-proizvodstvu-narkotikov-1125910362.html

В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков

В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков - РИА Новости Крым, 15.12.2022

В Крыму будут судить "инструктора" по производству наркотиков

В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T15:13

2022-12-15T15:13

2022-12-15T15:13

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, подсудимый предоставил двум знакомым жителям Алтайского края инструкцию производства наркотического средства, по которой они изготовили мефедрон.Присяжные проанализировали доказательства по делу и сочли подсудимого виновным в пособничестве в незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. На основании обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.В прокуратуре уточнили, что два других фигуранта дела — жители Алтайского края – за изготовление наркотиков приговорены к 17 и 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

https://crimea.ria.ru/20221206/v-krymu-dvum-zakladchikam-grozit-po-20-let-kolonii-za-sbyt-narkotikov-1125703523.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, новости, общество