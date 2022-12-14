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Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ
Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ
Количество платежей юридических лиц в дистанционных каналах РНКБ в ноябре превысило 1,5 миллиона – почти на 10% больше, чем за этот же период прошлого года,... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T12:00
2022-12-14T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Количество платежей юридических лиц в дистанционных каналах РНКБ в ноябре превысило 1,5 миллиона – почти на 10% больше, чем за этот же период прошлого года, сообщает банк.Объем платежей в ноябре достиг 175 миллиардов рублей, увеличившись на 26% год к году.При этом клиенты, которые представляют крупный и средний бизнес, чаще всего используют ИБК iBank2, а представители малого бизнеса предпочитают пользоваться ИБК РНКБ Онлайн. Кроме того, банк отмечает рост популярности мобильного приложения (18+) для юридических лиц, которое максимально активно используют представители малого предпринимательства. Количество платежей в мобильном приложении увеличилось с 50 тысяч в ноябре 2021 года на 80% - до 90 тысяч в ноябре 2022 года. Количество активных пользователей мобильного приложения РНКБ для юрлиц в этом году увеличилось на 35% и на сегодняшний день составляет около 18 тысяч клиентов.
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рнкб (пао), экономика, новости, новости крыма
Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ

Количество платежей юрлиц в дистанционных каналах РНКБ в ноябре превысило 1,5 млн

12:00 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Количество платежей юридических лиц в дистанционных каналах РНКБ в ноябре превысило 1,5 миллиона – почти на 10% больше, чем за этот же период прошлого года, сообщает банк.
Объем платежей в ноябре достиг 175 миллиардов рублей, увеличившись на 26% год к году.
По прогнозам банка, уходящий год окажется рекордным по количеству и объему платежей юридических лиц – в целом за год ожидается не менее 18 миллионов платежей за год на общую сумму 2 триллиона рублей.
При этом клиенты, которые представляют крупный и средний бизнес, чаще всего используют ИБК iBank2, а представители малого бизнеса предпочитают пользоваться ИБК РНКБ Онлайн. Кроме того, банк отмечает рост популярности мобильного приложения (18+) для юридических лиц, которое максимально активно используют представители малого предпринимательства. Количество платежей в мобильном приложении увеличилось с 50 тысяч в ноябре 2021 года на 80% - до 90 тысяч в ноябре 2022 года. Количество активных пользователей мобильного приложения РНКБ для юрлиц в этом году увеличилось на 35% и на сегодняшний день составляет около 18 тысяч клиентов.
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