https://crimea.ria.ru/20221208/parad-suverenitetov-stal-pokhoronnoy-protsessiey-ekspert-o-raspade-sssr-1125760261.html

"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР

"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР - РИА Новости Крым, 08.12.2022

"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР

Распад Советского Союза стал катастрофой для миллионов его жителей. Ставшие независимыми республики испытали тяжелый кризис во всех сферах, в том числе в... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T19:59

2022-12-08T19:59

2022-12-08T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Распад Советского Союза стал катастрофой для миллионов его жителей. Ставшие независимыми республики испытали тяжелый кризис во всех сферах, в том числе в демографической. Все без исключения постсоветские республики недосчитались населения, в том числе Россия (порядка 20 миллионов человек) и Украина (9 млн человек). Такую оценку озвучила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.По словам эксперта, последняя перепись населения в Советском Союзе была проведена в 1989 году, в ее рамках специалисты сделали прогноз численности населения страны к 2015 году.Экономические и геополитические потериДемографический кризис сопровождался экономическими потерями. Все республики испытали падение уровня жизни граждан. Самое резкое снижение наблюдалось на Украине, которая в составе СССР была экономически развитой республикой."Если взять другие республики, то, например, в Киргизии сегодня каждый третий проживает за чертой бедности, в Туркменистане за чертой бедности находятся 40% населения. Разве можно было такое предположить в Советском Союзе? Нет, конечно. Богатых как сейчас, тогда, конечно, не было, но за чертой бедности жили лишь отдельные представители деклассированных элементов", – констатировала эксперт.Кроме того, от распада СССР республики понесли и геополитические потери, отметила руководитель крымского филиала ФоРГО. В частности, 9 из 15 республик, став независимыми, потеряли выход к мировому океану. А все державы, не имеющие выход к нему, автоматически относятся к категории государств с невыгодным географическим положением.Однако самой большой трагедией распада СССР, по мнению Киселевой, стали межнациональные конфликты, гражданские войны и государственные перевороты, которые вспыхивали в подавляющем большинстве стран бывшего Советского Союза.8 декабря исполнился 31 год со дня подписания Беловежских соглашений, которые фактически упразднили существование СССР. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).Также читайте на сайте РИА Новости Крым:Обсуждался ли вопрос Крыма в Беловежской пуще: воспоминания КравчукаАвторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпохаРаспад СССР. Взгляд последнего идеолога коммунистов Крыма

https://crimea.ria.ru/20210818/volodin-nazval-vinovnykh-v-raspade-sssr-1120569046.html

https://crimea.ria.ru/20170301/1109323994.html

https://crimea.ria.ru/20220629/Slepota-i-bespomoschnost-XXI-veka-nuzhna-li-miru-novaya-Samanta-Smit_-1118656625.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, россия, украина, казахстан, экономика, общество, наталья киселева, мнения