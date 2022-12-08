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"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР
"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР - РИА Новости Крым, 08.12.2022
"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР
Распад Советского Союза стал катастрофой для миллионов его жителей. Ставшие независимыми республики испытали тяжелый кризис во всех сферах, в том числе в... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T19:59
2022-12-08T19:59
2022-12-08T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Распад Советского Союза стал катастрофой для миллионов его жителей. Ставшие независимыми республики испытали тяжелый кризис во всех сферах, в том числе в демографической. Все без исключения постсоветские республики недосчитались населения, в том числе Россия (порядка 20 миллионов человек) и Украина (9 млн человек). Такую оценку озвучила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.По словам эксперта, последняя перепись населения в Советском Союзе была проведена в 1989 году, в ее рамках специалисты сделали прогноз численности населения страны к 2015 году.Экономические и геополитические потериДемографический кризис сопровождался экономическими потерями. Все республики испытали падение уровня жизни граждан. Самое резкое снижение наблюдалось на Украине, которая в составе СССР была экономически развитой республикой."Если взять другие республики, то, например, в Киргизии сегодня каждый третий проживает за чертой бедности, в Туркменистане за чертой бедности находятся 40% населения. Разве можно было такое предположить в Советском Союзе? Нет, конечно. Богатых как сейчас, тогда, конечно, не было, но за чертой бедности жили лишь отдельные представители деклассированных элементов", – констатировала эксперт.Кроме того, от распада СССР республики понесли и геополитические потери, отметила руководитель крымского филиала ФоРГО. В частности, 9 из 15 республик, став независимыми, потеряли выход к мировому океану. А все державы, не имеющие выход к нему, автоматически относятся к категории государств с невыгодным географическим положением.Однако самой большой трагедией распада СССР, по мнению Киселевой, стали межнациональные конфликты, гражданские войны и государственные перевороты, которые вспыхивали в подавляющем большинстве стран бывшего Советского Союза.8 декабря исполнился 31 год со дня подписания Беловежских соглашений, которые фактически упразднили существование СССР. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).Также читайте на сайте РИА Новости Крым:Обсуждался ли вопрос Крыма в Беловежской пуще: воспоминания КравчукаАвторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпохаРаспад СССР. Взгляд последнего идеолога коммунистов Крыма
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политика, сша, россия, украина, казахстан, экономика, общество, наталья киселева, мнения
"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР
Эксперт Киселева оценила демографические потери постсоветских республик после распада СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Распад Советского Союза стал катастрофой для миллионов его жителей. Ставшие независимыми республики испытали тяжелый кризис во всех сферах, в том числе в демографической. Все без исключения постсоветские республики недосчитались населения, в том числе Россия (порядка 20 миллионов человек) и Украина (9 млн человек). Такую оценку озвучила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.
По словам эксперта, последняя перепись населения в Советском Союзе была проведена в 1989 году, в ее рамках специалисты сделали прогноз численности населения страны к 2015 году.
"Если соотносить имеющиеся данные с этим прогнозом, то ни одна из постсоветских стран не достигла тех уровней численности, которые прогнозировались в 1989 году. Все постсоветские страны недосчитались населения. Россия как самое большое государство недосчиталась 20 миллионов человек, Украина – 9 миллионов, Казахстан – около 6 миллионов, Узбекистан – около 5 миллионов, Грузия – более 2 миллионов, другие республики – плюс-минус около миллиона", – рассказала Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму".
Экономические и геополитические потери
Демографический кризис сопровождался экономическими потерями. Все республики испытали падение уровня жизни граждан. Самое резкое снижение наблюдалось на Украине, которая в составе СССР была экономически развитой республикой.
"Если взять другие республики, то, например, в Киргизии сегодня каждый третий проживает за чертой бедности, в Туркменистане за чертой бедности находятся 40% населения. Разве можно было такое предположить в Советском Союзе? Нет, конечно. Богатых как сейчас, тогда, конечно, не было, но за чертой бедности жили лишь отдельные представители деклассированных элементов", – констатировала эксперт.
Кроме того, от распада СССР республики понесли и геополитические потери, отметила руководитель крымского филиала ФоРГО. В частности, 9 из 15 республик, став независимыми, потеряли выход к мировому океану. А все державы, не имеющие выход к нему, автоматически относятся к категории государств с невыгодным географическим положением.
Однако самой большой трагедией распада СССР, по мнению Киселевой, стали межнациональные конфликты, гражданские войны и государственные перевороты, которые вспыхивали в подавляющем большинстве стран бывшего Советского Союза.
"Так называемый "парад суверенитетов" фактически превратился в похоронную процессию. Распад СССР был самым настоящим государственным переворотом, но госперевороты у нас на постсоветском пространстве, как известно, приветствуются Западом, потому что отвечают национальным интересам в первую очередь США", - заключила социолог.
8 декабря исполнился 31 год со дня подписания Беловежских соглашений, которые фактически упразднили существование СССР. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
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