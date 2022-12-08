https://crimea.ria.ru/20221208/mogut-li-isklyuchit-rossiyu-iz-g20-i-k-chemu-eto-privedet--politolog-1125736340.html

Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог

Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог

Исключить Россию из "Большой двадцатки" (G-20) практически невозможно, но даже если это случится, ни к каким значимым последствиям для РФ это не приведет. Такое РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T03:36

2022-12-08T03:36

2022-12-08T03:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Исключить Россию из "Большой двадцатки" (G-20) практически невозможно, но даже если это случится, ни к каким значимым последствиям для РФ это не приведет. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне Вашингтон обнародовал проект оборонного бюджета США, согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса. Документ предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе. Также в нем декларируется, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G-20.Комментируя выделение 6 млрд долларов на "сдерживание России в Европе", Колесниченко отметил, что этот пункт свидетельствует о перевооружении стран НАТО и понуждении стран Европы к тому, чтобы они выделяли еще больше денег на свой оборонный бюджет."Благодаря этому США с одной стороны укрепляют свой военно-промышленный комплекс, а с другой стороны, понуждая Европу увеличивать расходы на "оборонку", они подрывают экономику этих стран", – констатировал политолог.

https://crimea.ria.ru/20221115/lavrov-sdelal-glavnyy-vyvod-iz-vystupleniya-zelenskogo-na-g20-1125375630.html

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политика, россия, сша, европейский союз, индия, китай, нато