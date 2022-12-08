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Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог
Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог
Исключить Россию из "Большой двадцатки" (G-20) практически невозможно, но даже если это случится, ни к каким значимым последствиям для РФ это не приведет. Такое РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T03:36
2022-12-08T03:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Исключить Россию из "Большой двадцатки" (G-20) практически невозможно, но даже если это случится, ни к каким значимым последствиям для РФ это не приведет. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне Вашингтон обнародовал проект оборонного бюджета США, согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса. Документ предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе. Также в нем декларируется, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G-20.Комментируя выделение 6 млрд долларов на "сдерживание России в Европе", Колесниченко отметил, что этот пункт свидетельствует о перевооружении стран НАТО и понуждении стран Европы к тому, чтобы они выделяли еще больше денег на свой оборонный бюджет."Благодаря этому США с одной стороны укрепляют свой военно-промышленный комплекс, а с другой стороны, понуждая Европу увеличивать расходы на "оборонку", они подрывают экономику этих стран", – констатировал политолог.
https://crimea.ria.ru/20221115/lavrov-sdelal-glavnyy-vyvod-iz-vystupleniya-zelenskogo-na-g20-1125375630.html
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политика, россия, сша, европейский союз, индия, китай, нато
Могут ли исключить Россию из G20 и к чему это приведет – политолог

Эксперт Колесниченко: в случае исключения из G20 ничего страшного для России не произойдет

03:36 08.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту G-20 на Бали
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Исключить Россию из "Большой двадцатки" (G-20) практически невозможно, но даже если это случится, ни к каким значимым последствиям для РФ это не приведет. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне Вашингтон обнародовал проект оборонного бюджета США, согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса. Документ предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе. Также в нем декларируется, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G-20.

"G-20 – это клуб по интересам, он не имеет никаких внутренних механизмов управления, его решения не являются обязательными. На протяжении всего года Россию пытались исключить Россию из G-20, однако категорически против выступила страна-хозяйка саммита – Индонезия, а также Китай. Индия, которая будет принимать саммит в 2023 году, также не будет принимать сторону США. Но даже если вдруг Россию исключат, ничего от этого не произойдет", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

Комментируя выделение 6 млрд долларов на "сдерживание России в Европе", Колесниченко отметил, что этот пункт свидетельствует о перевооружении стран НАТО и понуждении стран Европы к тому, чтобы они выделяли еще больше денег на свой оборонный бюджет.
"Благодаря этому США с одной стороны укрепляют свой военно-промышленный комплекс, а с другой стороны, понуждая Европу увеличивать расходы на "оборонку", они подрывают экономику этих стран", – констатировал политолог.
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