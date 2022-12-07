https://crimea.ria.ru/20221207/v-vsu-rastet-smertnost-ot-pnevmoniy-i-khronicheskikh-bolezney--nm-lnr-1125727153.html

В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР

В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР

В рядах украинских военных увеличивается смертность от пневмоний и хронических болезней, также появились первые случаи обморожения конечностей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T09:54

2022-12-07T09:54

2022-12-07T09:55

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В рядах украинских военных увеличивается смертность от пневмоний и хронических болезней, также появились первые случаи обморожения конечностей. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Кроме того, среди личного состава, несущего службу в полевых условиях, появились первые случаи обморожений, в результате которых часть военнослужащих лишились флангов пальцев, добавил офицер НМ ЛНР.Ранее Марочко сообщил, что украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам. Соответствующие случаи зафиксированы в прифронтовых районах.

https://crimea.ria.ru/20221206/shoygu-nazval-poteri-vsu-za-noyabr-1125705346.html

украина

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2022

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