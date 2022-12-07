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В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР
В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР
В рядах украинских военных увеличивается смертность от пневмоний и хронических болезней, также появились первые случаи обморожения конечностей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T09:54
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В рядах украинских военных увеличивается смертность от пневмоний и хронических болезней, также появились первые случаи обморожения конечностей. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Кроме того, среди личного состава, несущего службу в полевых условиях, появились первые случаи обморожений, в результате которых часть военнослужащих лишились флангов пальцев, добавил офицер НМ ЛНР.Ранее Марочко сообщил, что украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам. Соответствующие случаи зафиксированы в прифронтовых районах.
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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина
В ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней – НМ ЛНР

Марочко: в рядах ВСУ растет смертность от пневмоний и хронических болезней

09:54 07.12.2022 (обновлено: 09:55 07.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоридор
Коридор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В рядах украинских военных увеличивается смертность от пневмоний и хронических болезней, также появились первые случаи обморожения конечностей. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В рядах ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) начали расти случаи смертности от хронических заболеваний, пневмоний вызванных запущенными стадиями острых респираторных заболеваний", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Кроме того, среди личного состава, несущего службу в полевых условиях, появились первые случаи обморожений, в результате которых часть военнослужащих лишились флангов пальцев, добавил офицер НМ ЛНР.
Ранее Марочко сообщил, что украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам. Соответствующие случаи зафиксированы в прифронтовых районах.
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