https://crimea.ria.ru/20221207/v-ispanii-stolknulis-dva-poezda-bolee-70-chelovek-postradali-1125730592.html

В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали

В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали

Около 70 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии. Об этом со ссылкой на местное управление по защите гражданского населения пишет... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T11:54

2022-12-07T11:54

2022-12-07T12:01

происшествия

в мире

испания

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Около 70 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии. Об этом со ссылкой на местное управление по защите гражданского населения пишет РИА Новости.Уточняется, что авария произошла на станции Монкада-и-Решак. На месте работают 18 подразделений МЧС. Число пострадавших уточняется.В начале ноября по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения в результате железнодорожной аварии в Сеуле. Еще 17 человек погибли и около 50 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в иранской провинции Южный Хорасан.

https://crimea.ria.ru/20210804/V-Chekhii-stolknulis-dva-passazhirskikh-poezda-podrobnosti-zhutkoy-avarii-1119872586.html

испания

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2022

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происшествия, в мире, испания, транспорт