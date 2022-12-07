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В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали
В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали
Около 70 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии. Об этом со ссылкой на местное управление по защите гражданского населения пишет... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T11:54
2022-12-07T11:54
2022-12-07T12:01
происшествия
в мире
испания
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Около 70 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии. Об этом со ссылкой на местное управление по защите гражданского населения пишет РИА Новости.Уточняется, что авария произошла на станции Монкада-и-Решак. На месте работают 18 подразделений МЧС. Число пострадавших уточняется.В начале ноября по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения в результате железнодорожной аварии в Сеуле. Еще 17 человек погибли и около 50 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в иранской провинции Южный Хорасан.
https://crimea.ria.ru/20210804/V-Chekhii-stolknulis-dva-passazhirskikh-poezda-podrobnosti-zhutkoy-avarii-1119872586.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, в мире, испания, транспорт
В Испании столкнулись два поезда: более 70 человек пострадали
Более 70 человек пострадали в результате столкновения поездов в Каталонии
11:54 07.12.2022 (обновлено: 12:01 07.12.2022)