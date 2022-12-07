https://crimea.ria.ru/20221207/v-belgorodskoy-oblasti-srabotala-pvo-postradavshikh-net--1125744920.html
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет
В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T21:43
2022-12-07T21:43
2022-12-07T21:44
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрела повреждения получили линии электропередачи.Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, добавил губернатор.Накануне ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждения получила ЛЭП, были обесточены четыре села. Также во вторник ВСУ с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
https://crimea.ria.ru/20221201/nad-belgorodom-i-rayonom-srabotalo-pvo-obstrelyany-sela-1125638979.html
белгородская область
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, происшествия, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет
Губернатор Белгородской области: в Красногвардейском районе ПВО отразила атаку ВСУ
21:43 07.12.2022 (обновлено: 21:44 07.12.2022)