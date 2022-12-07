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В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет
В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T21:43
2022-12-07T21:44
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрела повреждения получили линии электропередачи.Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, добавил губернатор.Накануне ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждения получила ЛЭП, были обесточены четыре села. Также во вторник ВСУ с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, происшествия, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет

Губернатор Белгородской области: в Красногвардейском районе ПВО отразила атаку ВСУ

21:43 07.12.2022 (обновлено: 21:44 07.12.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации пострадавших нет", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате обстрела повреждения получили линии электропередачи.
Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, добавил губернатор.
Накануне ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждения получила ЛЭП, были обесточены четыре села.
Также во вторник ВСУ с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
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