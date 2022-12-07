https://crimea.ria.ru/20221207/v-belgorodskoy-oblasti-srabotala-pvo-postradavshikh-net--1125744920.html

В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет

В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Белгородской области сработала ПВО: пострадавших нет

В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T21:43

2022-12-07T21:43

2022-12-07T21:44

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Белгородской области российская ПВО сбила несколько ракет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрела повреждения получили линии электропередачи.Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, добавил губернатор.Накануне ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, повреждения получила ЛЭП, были обесточены четыре села. Также во вторник ВСУ с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

https://crimea.ria.ru/20221201/nad-belgorodom-i-rayonom-srabotalo-pvo-obstrelyany-sela-1125638979.html

белгородская область

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, происшествия, специальная военная операция рф на украине