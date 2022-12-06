https://crimea.ria.ru/20221206/strelba-v-novoshakhtinske-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1125716179.html
Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу
Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу
Во вторник около 12:00 в пригороде Новошахтинска, расположенного у границы с Луганской Народной Республикой, неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T16:03
2022-12-06T16:03
2022-12-06T16:03
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Во вторник около 12:00 в пригороде Новошахтинска, расположенного у границы с Луганской Народной Республикой, неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника. Что известно о происшествии на эту минуту – в подборке РИА Новости Крым.Раненый сотрудник полиции доставлен в городскую больницу, рассказал губернатор региона Василий Голубев. Для помощи пострадавшему власти направили в Новошахтинск группу сосудистых хирургов из Ростовской областной клинической больницы. Состояние раненного старшего сержанта специалисты характеризуют как средней тяжести. Предположительно, пуля попала в район таза. Портал "161.ru" пишет, что раненого доставили в больницу санавиацией, чтобы избежать излишней кровопотери.Администрация Новошахтинска призвала жителей города покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрелявший, предположительно, является дезертиром. По предварительным данным, он обстрелял полицейских из пулемета. Нападавшего пока не задержали, о личности подозреваемого также к этому времени не сообщалось.В розыске мужчины задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Портал "161.ru" со ссылкой на правоохранителей сообщает, что полицейские заблокировали въезды и выезды из города.Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, на котором запечатлен предполагаемый злоумышленник. Сотрудники полиции наткнулись на него, когда прочесывали местность в поисках пропавшей женщины. Мужчина открыл по ним огонь.Из-за происшествия движение общественного транспорта в Новошахтинске в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено. Улицы патрулируют полицейские с оружием.Также усилены меры безопасности в школах и детсадах города. В одном из городских пабликов местные жители уже жалуются, что не могут забрать детей из школ.
https://crimea.ria.ru/20221206/strelba-v-novoshakhtinske-zhiteley-prizvali-pokinut-ulitsy-i-ukrytsya-1125708013.html
https://crimea.ria.ru/20221206/muzhchina-v-kamuflyazhe-obstrelyal-politseyskikh-v-novoshakhtinske-idet-ego-poisk-1125706383.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия
Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу
Вся информация об инциденте в Новошахтинске со стрельбой по полицейским к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Во вторник около 12:00 в пригороде Новошахтинска, расположенного у границы с Луганской Народной Республикой, неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника.
Что известно о происшествии на эту минуту – в подборке РИА Новости Крым.
Раненый сотрудник полиции доставлен в городскую больницу, рассказал губернатор региона Василий Голубев. Для помощи пострадавшему власти направили в Новошахтинск группу сосудистых хирургов из Ростовской областной клинической больницы. Состояние раненного старшего сержанта специалисты характеризуют как средней тяжести. Предположительно, пуля попала в район таза. Портал "161.ru" пишет, что раненого доставили в больницу санавиацией, чтобы избежать излишней кровопотери.
Администрация Новошахтинска призвала жителей города покинуть улицы
, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрелявший, предположительно, является дезертиром. По предварительным данным, он обстрелял полицейских из пулемета. Нападавшего пока не задержали, о личности подозреваемого также к этому времени не сообщалось.
В розыске мужчины задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Портал "161.ru" со ссылкой на правоохранителей сообщает, что полицейские заблокировали въезды и выезды из города.
Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, на котором запечатлен предполагаемый злоумышленник. Сотрудники полиции наткнулись на него, когда прочесывали местность в поисках пропавшей женщины. Мужчина открыл по ним огонь.
Из-за происшествия движение общественного транспорта в Новошахтинске в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено. Улицы патрулируют полицейские с оружием.
Также усилены меры безопасности в школах и детсадах города. В одном из городских пабликов местные жители уже жалуются, что не могут забрать детей из школ.